Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Лучшее лечо на зиму — зимой будет себя хвалить за этот салат arrow

Лучшее лечо на зиму — зимой будет себя хвалить за этот салат

29 августа 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Лечо на зиму — лучший рецепт домашней заготовки
Лечо на зиму. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Это лечо — настоящее звездное блюдо среди зимних запасов. Насыщенный томатный соус, сочный болгарский перец и пикантные специи создают вкус, от которого трудно оторваться. Зимой вы точно поблагодарите себя за то, что приготовили этот вкусный салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 2,5 кг;
  • сладкий болгарский перец — 2 кг;
  • чеснок — 50 г;
  • растительное масло — 100-120 мл.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • уксус 9 % — 2 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры промыть, сделать сверху крестообразные надрезы и залить кипятком на 15 минут. После этого снять кожицу, а мякоть сложить в кастрюлю с толстым дном.

рецепт лечо на зиму
Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Сладкий перец очистить от семян и перегородок, нарезать средними кусочками.

рецепт лечо на зиму
Помидоры без кожицы. Фото: кадр из видео

Помидоры довести до кипения, измельчить блендером до однородности и добавить специи: соль, сахар, черный перец и паприку. Проварить 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая.

лечо з солодким перцем та помідорами
Томатный соус. Фото: кадр из видео

Добавить перец и измельченный чеснок, перемешать и варить еще 10 минут после закипания. За 2 минуты до завершения добавить уксус, довести до кипения и снять с огня.

рецепт лечо з перцнм та помідорами на зиму
Лечо в банке. Фото: кадр из видео

Горячее лечо разложить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под пледом до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму - популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт помидоры заготовка на зиму лечо сладкий перец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации