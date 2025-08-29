Лечо на зиму — лучший рецепт домашней заготовки

Лечо на зиму. Фото: кадр из видео

Это лечо — настоящее звездное блюдо среди зимних запасов. Насыщенный томатный соус, сочный болгарский перец и пикантные специи создают вкус, от которого трудно оторваться. Зимой вы точно поблагодарите себя за то, что приготовили этот вкусный салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

помидоры — 2,5 кг;

сладкий болгарский перец — 2 кг;

чеснок — 50 г;

растительное масло — 100-120 мл.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

уксус 9 % — 2 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры промыть, сделать сверху крестообразные надрезы и залить кипятком на 15 минут. После этого снять кожицу, а мякоть сложить в кастрюлю с толстым дном.

Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Сладкий перец очистить от семян и перегородок, нарезать средними кусочками.

Помидоры без кожицы. Фото: кадр из видео

Помидоры довести до кипения, измельчить блендером до однородности и добавить специи: соль, сахар, черный перец и паприку. Проварить 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая.

Томатный соус. Фото: кадр из видео

Добавить перец и измельченный чеснок, перемешать и варить еще 10 минут после закипания. За 2 минуты до завершения добавить уксус, довести до кипения и снять с огня.

Лечо в банке. Фото: кадр из видео

Горячее лечо разложить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под пледом до полного остывания.

