Лечо на зиму — лучший рецепт домашней заготовки

Лучшее лечо на зиму — зимой будет себя хвалить за этот салат
Это лечо — настоящее звездное блюдо среди зимних запасов. Насыщенный томатный соус, сочный болгарский перец и пикантные специи создают вкус, от которого трудно оторваться. Зимой вы точно поблагодарите себя за то, что приготовили этот вкусный салат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- помидоры — 2,5 кг;
- сладкий болгарский перец — 2 кг;
- чеснок — 50 г;
- растительное масло — 100-120 мл.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- уксус 9 % — 2 ст. л.
Способ приготовления
Помидоры промыть, сделать сверху крестообразные надрезы и залить кипятком на 15 минут. После этого снять кожицу, а мякоть сложить в кастрюлю с толстым дном.
Сладкий перец очистить от семян и перегородок, нарезать средними кусочками.
Помидоры довести до кипения, измельчить блендером до однородности и добавить специи: соль, сахар, черный перец и паприку. Проварить 5 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
Добавить перец и измельченный чеснок, перемешать и варить еще 10 минут после закипания. За 2 минуты до завершения добавить уксус, довести до кипения и снять с огня.
Горячее лечо разложить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под пледом до полного остывания.
