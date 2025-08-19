Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Найкращий рецепт консервованих огірків на зиму arrow

Найкращий рецепт консервованих огірків на зиму

19 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Найкращий рецепт консервованих огірків на зиму — хрусткі та ароматні
Консервовані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні — саме такими виходять огірки за цим рецептом. Цей спосіб консервації перевірений часом і підходить навіть тим, хто вперше береться за домашні заготовлі. Взимку ви зможете відкрити баночку та насолодитися яскравим літнім смаком огірків із кропом, часником та спеціями.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 3 л):

  • огірки (середнього розміру) — 1,8–2 кг;
  • коріння хрону — шматочок (приблизно 5 см);
  • кріп — 1 пучок;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець чорний горошком — 5–6 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • сіль — 3 десертні ложки (без гірки);
  • цукор — 6 десертних ложок (без гірки);
  • оцет 9% — приблизно 50 мл. (на банку);
  • вода (окріп) — для заливки.

Спосіб приготування

Спершу вибрати огірки середнього розміру з тонкою шкіркою. Щоб вони залишалися хрусткими після консервації, залити їх холодною водою на 2–3 години. Це допоможе відновити пружність навіть тим плодам, які вже трохи полежали після збору.

огірки на зиму
Огірки в воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник залити холодною водою на 10–15 хвилин — після цього зубчики легко очищуються. Банки ретельно вимити з содою, висушити та простерилізувати зручним способом: над парою, у духовці чи мікрохвильовій печі. Кришки обов’язково прокип’ятити кілька хвилин.

рецепт огірків на зиму
Сіль та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок викласти кріп, шматочок хрону, лавровий лист, чорний перець та очищений часник. Для більш пікантного смаку можна додати невеликий стручок гострого перцю.

перевірений рецепт огірків
Кришки у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Огірки промити ще раз, обрізати кінчики та щільно укладати вертикально в банки. Між рядами додати трохи кропу та часнику. У кожну банку насипати сіль і цукор.

смачні огірки на зиму
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо закип’ятити воду. Коли вона закипить, влити оцет. Перед тим як заливати огірки в банки, їх можна обдати кип’ятком із оцтом у каструлі, щоб вони швидше увібрали маринад та зберегли колір. Потім перекласти огірки в банки та залити окропом до верху.

смачні огірки на зиму
Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити прокип’яченими кришками та закрутити ключем для консервації. Перевернути догори дном, накрити ковдрою й залишити остигати. Такий спосіб дозволяє заготовлям "дійти" й добре простерилізуватися.

Після повного охолодження перенести банки у прохолодне місце — комору або підвал. Взимку ви зможете насолоджуватися хрусткими огірками з насиченим ароматом спецій та зелені.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт квашені огірки мариновані огірки заготівля на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації