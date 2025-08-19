Найкращий рецепт консервованих огірків на зиму — хрусткі та ароматні

Консервовані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрусткі, ароматні та неймовірно смачні — саме такими виходять огірки за цим рецептом. Цей спосіб консервації перевірений часом і підходить навіть тим, хто вперше береться за домашні заготовлі. Взимку ви зможете відкрити баночку та насолодитися яскравим літнім смаком огірків із кропом, часником та спеціями.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на банку 3 л):

огірки (середнього розміру) — 1,8–2 кг;

коріння хрону — шматочок (приблизно 5 см);

кріп — 1 пучок;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець чорний горошком — 5–6 шт.;

часник — 1 головка;

сіль — 3 десертні ложки (без гірки);

цукор — 6 десертних ложок (без гірки);

оцет 9% — приблизно 50 мл. (на банку);

вода (окріп) — для заливки.

Спосіб приготування

Спершу вибрати огірки середнього розміру з тонкою шкіркою. Щоб вони залишалися хрусткими після консервації, залити їх холодною водою на 2–3 години. Це допоможе відновити пружність навіть тим плодам, які вже трохи полежали після збору.

Огірки в воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник залити холодною водою на 10–15 хвилин — після цього зубчики легко очищуються. Банки ретельно вимити з содою, висушити та простерилізувати зручним способом: над парою, у духовці чи мікрохвильовій печі. Кришки обов’язково прокип’ятити кілька хвилин.

Сіль та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок викласти кріп, шматочок хрону, лавровий лист, чорний перець та очищений часник. Для більш пікантного смаку можна додати невеликий стручок гострого перцю.

Кришки у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Огірки промити ще раз, обрізати кінчики та щільно укладати вертикально в банки. Між рядами додати трохи кропу та часнику. У кожну банку насипати сіль і цукор.

Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо закип’ятити воду. Коли вона закипить, влити оцет. Перед тим як заливати огірки в банки, їх можна обдати кип’ятком із оцтом у каструлі, щоб вони швидше увібрали маринад та зберегли колір. Потім перекласти огірки в банки та залити окропом до верху.

Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити прокип’яченими кришками та закрутити ключем для консервації. Перевернути догори дном, накрити ковдрою й залишити остигати. Такий спосіб дозволяє заготовлям "дійти" й добре простерилізуватися.

Після повного охолодження перенести банки у прохолодне місце — комору або підвал. Взимку ви зможете насолоджуватися хрусткими огірками з насиченим ароматом спецій та зелені.

