Лучший рецепт консервированных огурцов на зиму — хрустящие и ароматные

Консервированные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — именно такими получаются огурцы по этому рецепту. Этот способ консервации проверен временем и подходит даже тем, кто впервые берется за домашние заготовки. Зимой вы сможете открыть баночку и насладиться ярким летним вкусом огурцов с укропом, чесноком и специями.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на банку 3 л):

огурцы (среднего размера) — 1,8-2 кг;

корни хрена — кусочек (примерно 5 см);

укроп — 1 пучок;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец черный горошком — 5-6 шт.;

чеснок — 1 головка;

соль — 3 десертные ложки (без горки);

сахар — 6 десертных ложек (без горки);

уксус 9% — примерно 50 мл. (на банку);

вода (кипяток) — для заливки.

Способ приготовления

Сперва выбрать огурцы среднего размера с тонкой кожицей. Чтобы они оставались хрустящими после консервации, залить их холодной водой на 2-3 часа. Это поможет восстановить упругость даже тем плодам, которые уже немного полежали после сбора.

Огурцы в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок залить холодной водой на 10-15 минут — после этого зубчики легко очищаются. Банки тщательно вымыть с содой, высушить и простерилизовать удобным способом: над паром, в духовке или микроволновой печи. Крышки обязательно прокипятить несколько минут.

Соль и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок выложить укроп, кусочек хрена, лавровый лист, черный перец и очищенный чеснок. Для более пикантного вкуса можно добавить небольшой стручок острого перца.

Крышки в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурцы промыть еще раз, обрезать кончики и плотно укладывать вертикально в банки. Между рядами добавить немного укропа и чеснока. В каждую банку насыпать соль и сахар.

Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно вскипятить воду. Когда она закипит, влить уксус. Перед тем как заливать огурцы в банки, их можно обдать кипятком с уксусом в кастрюле, чтобы они быстрее впитали маринад и сохранили цвет. Затем переложить огурцы в банки и залить кипятком до верха.

Огурцы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрыть прокипяченными крышками и закрутить ключом для консервации. Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить остывать. Такой способ позволяет заготовкам "дойти" и хорошо простерилизоваться.

После полного остывания перенести банки в прохладное место — кладовку или подвал. Зимой вы сможете наслаждаться хрустящими огурцами с насыщенным ароматом специй и зелени.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.