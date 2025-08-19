Лучший рецепт консервированных огурцов на зиму — хрустящие и ароматные

Самый лучший рецепт консервированных огурцов на зиму
Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — именно такими получаются огурцы по этому рецепту. Этот способ консервации проверен временем и подходит даже тем, кто впервые берется за домашние заготовки. Зимой вы сможете открыть баночку и насладиться ярким летним вкусом огурцов с укропом, чесноком и специями.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на банку 3 л):
- огурцы (среднего размера) — 1,8-2 кг;
- корни хрена — кусочек (примерно 5 см);
- укроп — 1 пучок;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- перец черный горошком — 5-6 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- соль — 3 десертные ложки (без горки);
- сахар — 6 десертных ложек (без горки);
- уксус 9% — примерно 50 мл. (на банку);
- вода (кипяток) — для заливки.
Способ приготовления
Сперва выбрать огурцы среднего размера с тонкой кожицей. Чтобы они оставались хрустящими после консервации, залить их холодной водой на 2-3 часа. Это поможет восстановить упругость даже тем плодам, которые уже немного полежали после сбора.
Чеснок залить холодной водой на 10-15 минут — после этого зубчики легко очищаются. Банки тщательно вымыть с содой, высушить и простерилизовать удобным способом: над паром, в духовке или микроволновой печи. Крышки обязательно прокипятить несколько минут.
На дно банок выложить укроп, кусочек хрена, лавровый лист, черный перец и очищенный чеснок. Для более пикантного вкуса можно добавить небольшой стручок острого перца.
Огурцы промыть еще раз, обрезать кончики и плотно укладывать вертикально в банки. Между рядами добавить немного укропа и чеснока. В каждую банку насыпать соль и сахар.
Отдельно вскипятить воду. Когда она закипит, влить уксус. Перед тем как заливать огурцы в банки, их можно обдать кипятком с уксусом в кастрюле, чтобы они быстрее впитали маринад и сохранили цвет. Затем переложить огурцы в банки и залить кипятком до верха.
Банки накрыть прокипяченными крышками и закрутить ключом для консервации. Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить остывать. Такой способ позволяет заготовкам "дойти" и хорошо простерилизоваться.
После полного остывания перенести банки в прохладное место — кладовку или подвал. Зимой вы сможете наслаждаться хрустящими огурцами с насыщенным ароматом специй и зелени.
