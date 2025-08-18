Смажені кабачки з часником на зиму — простий рецепт з пікантним маринадом

Смажені кабачки з часником на зиму — неймовірно смачні
Смажені кабачки з часником на зиму — це неймовірно смачна заготівля, яка подарує шматочок літа навіть у найлютіші морози. Ароматний часник, ніжні кружечки кабачків і пряний маринад створюють поєднання, від якого неможливо відмовитися. Цей рецепт настільки простий, що впоратися з ним зможе кожен, а результат обов’язково вразить всю сім’ю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3,3 кг;
- часник — 2 головки;
- зонтики кропу — до свого смаку;
- олія для смаження — приблизно 100 г.
Для маринаду:
- вода — 1 л.;
- цукор — 150 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- перець чорний горошок — 10–15 шт.;
- оцет 9 % — 150 мл.
Спосіб приготування
Кабачки промити, нарізати кружечками завтовшки 5–7 мм. Посолити, перемішати та залишити на 15–20 хвилин.
Розігріти олію на сковороді та обсмажити кабачки з обох боків до рум’яності. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
У банки покласти зонтик кропу, шар кабачків, кілька скибочок часнику, потім знову кабачки. Повторювати до заповнення банки.
Приготувати маринад: у воду додати цукор, сіль, лавровий лист, перець.
Довести до кипіння, проварити 1–2 хвилини, влити оцет і зняти з вогню. Гарячим маринадом залити кабачки.
Стерилізувати банки (0,5 л — 15 хвилин, 1 л — 20 хвилин), закрутити кришки, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до охолодження.
