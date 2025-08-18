Смажені кабачки з часником на зиму — простий рецепт з пікантним маринадом

Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

Смажені кабачки з часником на зиму — це неймовірно смачна заготівля, яка подарує шматочок літа навіть у найлютіші морози. Ароматний часник, ніжні кружечки кабачків і пряний маринад створюють поєднання, від якого неможливо відмовитися. Цей рецепт настільки простий, що впоратися з ним зможе кожен, а результат обов’язково вразить всю сім’ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

кабачки — 3,3 кг;

часник — 2 головки;

зонтики кропу — до свого смаку;

олія для смаження — приблизно 100 г.

Для маринаду:

вода — 1 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 2 ст. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

перець чорний горошок — 10–15 шт.;

оцет 9 % — 150 мл.

Спосіб приготування

Кабачки промити, нарізати кружечками завтовшки 5–7 мм. Посолити, перемішати та залишити на 15–20 хвилин.

Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Розігріти олію на сковороді та обсмажити кабачки з обох боків до рум’яності. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

У банки покласти зонтик кропу, шар кабачків, кілька скибочок часнику, потім знову кабачки. Повторювати до заповнення банки.

Кабачки та часник. Фото: кадр з відео

Приготувати маринад: у воду додати цукор, сіль, лавровий лист, перець.

Маринад та кабачки. Фото: кадр з відео

Довести до кипіння, проварити 1–2 хвилини, влити оцет і зняти з вогню. Гарячим маринадом залити кабачки.

Кабачки в банках. Фото: кадр з відео

Стерилізувати банки (0,5 л — 15 хвилин, 1 л — 20 хвилин), закрутити кришки, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до охолодження.

