Відео

Смажені кабачки з часником на зиму — неймовірно смачні

18 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Смажені кабачки з часником на зиму — простий рецепт з пікантним маринадом
Смажені кабачки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Смажені кабачки з часником на зиму — це неймовірно смачна заготівля, яка подарує шматочок літа навіть у найлютіші морози. Ароматний часник, ніжні кружечки кабачків і пряний маринад створюють поєднання, від якого неможливо відмовитися. Цей рецепт настільки простий, що впоратися з ним зможе кожен, а результат обов’язково вразить всю сім’ю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3,3 кг;
  • часник — 2 головки;
  • зонтики кропу — до свого смаку;
  • олія для смаження — приблизно 100 г.

Для маринаду:

  • вода — 1 л.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • перець чорний горошок — 10–15 шт.;
  • оцет 9 % — 150 мл.

Спосіб приготування

Кабачки промити, нарізати кружечками завтовшки 5–7 мм. Посолити, перемішати та залишити на 15–20 хвилин.

кабачки на зиму
Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Розігріти олію на сковороді та обсмажити кабачки з обох боків до рум’яності. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

смажені кабачки на зиму
Смажені кабачки. Фото: кадр з відео

У банки покласти зонтик кропу, шар кабачків, кілька скибочок часнику, потім знову кабачки. Повторювати до заповнення банки.

консервовані кабачки на зиму
Кабачки та часник. Фото: кадр з відео

Приготувати маринад: у воду додати цукор, сіль, лавровий лист, перець.

мариновані кабачки на зиму
Маринад та кабачки. Фото: кадр з відео

Довести до кипіння, проварити 1–2 хвилини, влити оцет і зняти з вогню. Гарячим маринадом залити кабачки.

кабачки на зиму зі стерілізацією
Кабачки в банках. Фото: кадр з відео

Стерилізувати банки (0,5 л — 15 хвилин, 1 л — 20 хвилин), закрутити кришки, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

салат шашлик рецепт з кабачка салат на зиму кабачки на зиму кабачки
