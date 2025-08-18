Жареные кабачки с чесноком на зиму — простой рецепт с пикантным маринадом

Жареные кабачки с чесноком на зиму — невероятно вкусные
Жареные кабачки с чесноком на зиму — это невероятно вкусная заготовка, которая подарит кусочек лета даже в самые лютые морозы. Ароматный чеснок, нежные кружочки кабачков и пряный маринад создают сочетание, от которого невозможно отказаться. Этот рецепт настолько простой, что справиться с ним сможет каждый, а результат обязательно впечатлит всю семью.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- кабачки — 3,3 кг;
- чеснок — 2 головки;
- зонтики укропа — по своему вкусу;
- масло для жарки — примерно 100 г.
Для маринада:
- вода — 1 л.;
- сахар — 150 г;
- соль — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- перец черный горошек — 10-15 шт.;
- уксус 9 % — 150 мл.
Способ приготовления
Кабачки промыть, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм. Посолить, перемешать и оставить на 15-20 минут.
Разогреть масло на сковороде и обжарить кабачки с обеих сторон до румяности. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
В банки положить зонтик укропа, слой кабачков, несколько ломтиков чеснока, затем снова кабачки. Повторять до заполнения банки.
Приготовить маринад: в воду добавить сахар, соль, лавровый лист, перец.
Довести до кипения, проварить 1-2 минуты, влить уксус и снять с огня. Горячим маринадом залить кабачки.
Стерилизовать банки (0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут), закрутить крышки, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до остывания.
