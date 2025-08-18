Видео
Жареные кабачки с чесноком на зиму — невероятно вкусные

Жареные кабачки с чесноком на зиму — невероятно вкусные

18 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Жареные кабачки с чесноком на зиму — простой рецепт с пикантным маринадом
Жареные кабачки. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Жареные кабачки с чесноком на зиму — это невероятно вкусная заготовка, которая подарит кусочек лета даже в самые лютые морозы. Ароматный чеснок, нежные кружочки кабачков и пряный маринад создают сочетание, от которого невозможно отказаться. Этот рецепт настолько простой, что справиться с ним сможет каждый, а результат обязательно впечатлит всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3,3 кг;
  • чеснок — 2 головки;
  • зонтики укропа — по своему вкусу;
  • масло для жарки — примерно 100 г.

Для маринада:

  • вода — 1 л.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • перец черный горошек — 10-15 шт.;
  • уксус 9 % — 150 мл.

Способ приготовления

Кабачки промыть, нарезать кружочками толщиной 5-7 мм. Посолить, перемешать и оставить на 15-20 минут.

кабачки на зиму
Нарезанные кабачки. Фото: кадр из видео

Разогреть масло на сковороде и обжарить кабачки с обеих сторон до румяности. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

смажені кабачки на зиму
Жареные кабачки. Фото: кадр из видео

В банки положить зонтик укропа, слой кабачков, несколько ломтиков чеснока, затем снова кабачки. Повторять до заполнения банки.

консервовані кабачки на зиму
Кабачки и чеснок. Фото: кадр из видео

Приготовить маринад: в воду добавить сахар, соль, лавровый лист, перец.

мариновані кабачки на зиму
Маринад и кабачки. Фото: кадр из видео

Довести до кипения, проварить 1-2 минуты, влить уксус и снять с огня. Горячим маринадом залить кабачки.

кабачки на зиму зі стерілізацією
Кабачки в банках. Фото: кадр из видео

Стерилизовать банки (0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут), закрутить крышки, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до остывания.

