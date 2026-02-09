Відео
Насмачніший торт "Дієтичний" — рецепт без цукру, борошна та масла

Насмачніший торт "Дієтичний" — рецепт без цукру, борошна та масла

Дата публікації: 9 лютого 2026 03:04
Насмачніший торт Дієтичний — рецепт без цукру, борошна та масла
Торт "Дієтичний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей найсмачніший торт "Дієтичний" — це той випадок, коли корисне справді може бути смачним. Без цукру, борошна та масла, але з насиченим шоколадним смаком і ніжною текстурою, він ідеально підходить для тих, хто хоче солодкого без докорів сумління.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці швидкого приготування — 1 склянка (250 мл);
  • молоко — 1 склянка (250 мл.);
  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • какао-порошок — 30 г;
  • горіхи (фісташки) — 50 г.

Для глазурі:

  • шоколад — 100 г;
  • молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці перекласти у глибоку миску, додати гаряче молоко та залишити приблизно на 10 хвилин, щоб вони добре ввібрали рідину й стали м’якими.

рецепт торта з вівсянкою
Вівсяні платівці. Фото: smachnenke.com.ua

Банани очистити та ретельно розім’яти виделкою до однорідного пюре без великих шматочків. До бананової маси додати яйця, розпушувач і какао-порошок, після чого добре перемішати до гладкої консистенції.

рецепт торта без цукру
Подрібені банани. Фото: smachnenke.com.ua

Додати підготовлені вівсяні пластівці та акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно з’єдналися. Форму для випікання злегка змастити олією, дно застелити пергаментом. Перекласти тісто у форму та розрівняти поверхню.

рецепт торта з бананами
Тісто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати верх подрібненими фісташками, злегка притискаючи їх до тіста. Випікати торт у духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 35–40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.

рецепт дієтичного торта
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі шоколад поламати на шматочки, додати молоко й розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до однорідності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

дієта десерт торт рецепт випічка низькокалорійний рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
