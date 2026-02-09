Видео
Україна
Видео

Вкусный торт "Диетический" — рецепт без сахара, муки и масла

Вкусный торт "Диетический" — рецепт без сахара, муки и масла

Дата публикации 9 февраля 2026 03:04
Самый вкусный торт Диетический — рецепт без сахара, муки и масла
Торт "Диетический". Фото: smachnenke.com.ua

Самый вкусный торт "Диетический" — это тот случай, когда полезное действительно может быть вкусным. Без сахара, муки и масла, но с насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой, он идеально подходит для тех, кто хочет сладкого без угрызений совести.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 1 стакан (250 мл.);
  • молоко — 1 стакан (250 мл.);
  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • какао-порошок — 30 г;
  • орехи (фисташки) — 50 г.

Для глазури:

  • шоколад — 100 г;
  • молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Овсяные хлопья переложить в глубокую миску, добавить горячее молоко и оставить примерно на 10 минут, чтобы они хорошо впитали жидкость и стали мягкими.

рецепт торта з вівсянкою
Овсяные пластинки. Фото: smachnenke.com.ua

Бананы очистить и тщательно размять вилкой до однородного пюре без крупных кусочков. К банановой массе добавить яйца, разрыхлитель и какао-порошок, после чего хорошо перемешать до гладкой консистенции.

рецепт торта без цукру
Измельченные бананы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить подготовленные овсяные хлопья и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Форму для выпекания слегка смазать маслом, дно застелить пергаментом. Переложить тесто в форму и разровнять поверхность.

рецепт торта з бананами
Тесто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать верх измельченными фисташками, слегка прижимая их к тесту. Выпекать торт в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

рецепт дієтичного торта
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури шоколад поломать на кусочки, добавить молоко и растопить на водяной бане или в микроволновой печи до однородности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
