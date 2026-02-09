Самый вкусный торт Диетический — рецепт без сахара, муки и масла

Торт "Диетический". Фото: smachnenke.com.ua

Самый вкусный торт "Диетический" — это тот случай, когда полезное действительно может быть вкусным. Без сахара, муки и масла, но с насыщенным шоколадным вкусом и нежной текстурой, он идеально подходит для тех, кто хочет сладкого без угрызений совести.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

овсяные хлопья быстрого приготовления — 1 стакан (250 мл.);

молоко — 1 стакан (250 мл.);

бананы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

какао-порошок — 30 г;

орехи (фисташки) — 50 г.

Для глазури:

шоколад — 100 г;

молоко — 50 мл.

Способ приготовления

Овсяные хлопья переложить в глубокую миску, добавить горячее молоко и оставить примерно на 10 минут, чтобы они хорошо впитали жидкость и стали мягкими.

Овсяные пластинки. Фото: smachnenke.com.ua

Бананы очистить и тщательно размять вилкой до однородного пюре без крупных кусочков. К банановой массе добавить яйца, разрыхлитель и какао-порошок, после чего хорошо перемешать до гладкой консистенции.

Измельченные бананы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить подготовленные овсяные хлопья и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Форму для выпекания слегка смазать маслом, дно застелить пергаментом. Переложить тесто в форму и разровнять поверхность.

Тесто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать верх измельченными фисташками, слегка прижимая их к тесту. Выпекать торт в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури шоколад поломать на кусочки, добавить молоко и растопить на водяной бане или в микроволновой печи до однородности.

