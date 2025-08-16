Ніжинський салат на зиму з огірками, помідорами та солодким перцем

Ніжинський салат на зиму. Фото: кадр з відео

Ніжинський салат — це класика домашніх заготівель, що поєднує хрусткі огірки, соковиті помідори та ароматний болгарський перець. Завдяки ніжному маринаду страва виходить збалансованою на смак і чудово смакує як з м’ясом, так і з картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

помідори — 1,5 кг;

болгарський перець — 500 г;

цибуля ріпчаста — 500 г.

У кожну банку:

лавровий лист — 1 шт.;

перець чорний горошком — 5–6 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9 % — 30 мл.

Спосіб приготування

Овочі добре помити. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — середніми смужками, помідори розділити на чотири частини, огірки — кружечками товщиною близько 0,5 см.

Підготовка овочей. Фото: кадр з відео

На дно стерильних банок покласти лавровий лист та перець горошком. Далі шарами викласти овочі: цибуля, перець, огірки, помідори.

Овочі для салату. Фото: кадр з відео

Для маринаду в каструлю налити воду, додати сіль і цукор, довести до кипіння та варити 2–3 хвилини. Потім влити оцет і зняти з вогню.

Маринад для овочей. Фото: кадр з відео

Гарячим маринадом залити овочі, накрити кришками, але не закручувати. Простерилізувати банки в каструлі з водою (по плечики) протягом 10 хвилин після закипання.

Стерилізація банок з салатом. Фото: кадр з відео

Після стерилізації закрутити кришки, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження.



Банки з салатом. Фото: кадр з відео

Такий салат зберігається всю зиму та чудово підходить до будь-яких основних страв.

