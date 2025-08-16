Відео
Головна arrow Смак arrow Ніжинський салат на зиму — з огірками, помідорами та перцем arrow

Ніжинський салат на зиму — з огірками, помідорами та перцем

16 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Ніжинський салат на зиму з огірками, помідорами та солодким перцем
Ніжинський салат на зиму. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ніжинський салат — це класика домашніх заготівель, що поєднує хрусткі огірки, соковиті помідори та ароматний болгарський перець. Завдяки ніжному маринаду страва виходить збалансованою на смак і чудово смакує як з м’ясом, так і з картоплею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • болгарський перець — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 500 г.

У кожну банку:

  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець чорний горошком — 5–6 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9 % — 30 мл.

Спосіб приготування

Овочі добре помити. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — середніми смужками, помідори розділити на чотири частини, огірки — кружечками товщиною близько 0,5 см.

салат на зиму
Підготовка овочей. Фото: кадр з відео

На дно стерильних банок покласти лавровий лист та перець горошком. Далі шарами викласти овочі: цибуля, перець, огірки, помідори.

ніжинський салат на зиму
Овочі для салату. Фото: кадр з відео

Для маринаду в каструлю налити воду, додати сіль і цукор, довести до кипіння та варити 2–3 хвилини. Потім влити оцет і зняти з вогню.

салат з огірками та помідорами на зиму
Маринад для овочей. Фото: кадр з відео

Гарячим маринадом залити овочі, накрити кришками, але не закручувати. Простерилізувати банки в каструлі з водою (по плечики) протягом 10 хвилин після закипання.

консервовані овочі
Стерилізація банок з салатом. Фото: кадр з відео

Після стерилізації закрутити кришки, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження.
 

смачний салат на зиму
Банки з салатом. Фото: кадр з відео

Такий салат зберігається всю зиму та чудово підходить до будь-яких основних страв.

