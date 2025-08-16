Ніжинський салат на зиму з огірками, помідорами та солодким перцем

Ніжинський салат на зиму — з огірками, помідорами та перцем
Ніжинський салат — це класика домашніх заготівель, що поєднує хрусткі огірки, соковиті помідори та ароматний болгарський перець. Завдяки ніжному маринаду страва виходить збалансованою на смак і чудово смакує як з м’ясом, так і з картоплею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- болгарський перець — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 500 г.
У кожну банку:
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець чорний горошком — 5–6 шт.
Для маринаду (на 1 л води):
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9 % — 30 мл.
Спосіб приготування
Овочі добре помити. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець — середніми смужками, помідори розділити на чотири частини, огірки — кружечками товщиною близько 0,5 см.
На дно стерильних банок покласти лавровий лист та перець горошком. Далі шарами викласти овочі: цибуля, перець, огірки, помідори.
Для маринаду в каструлю налити воду, додати сіль і цукор, довести до кипіння та варити 2–3 хвилини. Потім влити оцет і зняти з вогню.
Гарячим маринадом залити овочі, накрити кришками, але не закручувати. Простерилізувати банки в каструлі з водою (по плечики) протягом 10 хвилин після закипання.
Після стерилізації закрутити кришки, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження.
Такий салат зберігається всю зиму та чудово підходить до будь-яких основних страв.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!