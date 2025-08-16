Видео
Нежинский салат на зиму — с огурцами, помидорами и перцем

Нежинский салат на зиму — с огурцами, помидорами и перцем

16 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Нежинский салат на зиму с огурцами, помидорами и сладким перцем
Нежинский салат на зиму. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Нежинский салат — это классика домашних заготовок, сочетающая хрустящие огурцы, сочные помидоры и ароматный болгарский перец. Благодаря нежному маринаду блюдо получается сбалансированным на вкус и прекрасно сочетается как с мясом, так и с картофелем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 500 г;
  • лук репчатый — 500 г.

В каждую банку:

  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец черный горошком — 5-6 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • уксус 9 % — 30 мл.

Способ приготовления

Овощи хорошо помыть. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — средними полосками, помидоры разделить на четыре части, огурцы — кружочками толщиной около 0,5 см.

салат на зиму
Подготовка овощей. Фото: кадр из видео

На дно стерильных банок положить лавровый лист и перец горошком. Далее слоями выложить овощи: лук, перец, огурцы, помидоры.

ніжинський салат на зиму
Овощи для салата. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар, довести до кипения и варить 2-3 минуты. Затем влить уксус и снять с огня.

салат з огірками та помідорами на зиму
Маринад для овощей. Фото: кадр из видео

Горячим маринадом залить овощи, накрыть крышками, но не закручивать. Простерилизовать банки в кастрюле с водой (по плечики) в течение 10 минут после закипания.

консервовані овочі
Стерилизация банок с салатом. Фото: кадр из видео

После стерилизации закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

смачний салат на зиму
Банки с салатом. Фото: кадр из видео

Такой салат хранится всю зиму и прекрасно подходит к любым основным блюдам.

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации