Нежинский салат на зиму с огурцами, помидорами и сладким перцем

Нежинский салат на зиму — с огурцами, помидорами и перцем
Нежинский салат — это классика домашних заготовок, сочетающая хрустящие огурцы, сочные помидоры и ароматный болгарский перец. Благодаря нежному маринаду блюдо получается сбалансированным на вкус и прекрасно сочетается как с мясом, так и с картофелем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- болгарский перец — 500 г;
- лук репчатый — 500 г.
В каждую банку:
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец черный горошком — 5-6 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- уксус 9 % — 30 мл.
Способ приготовления
Овощи хорошо помыть. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — средними полосками, помидоры разделить на четыре части, огурцы — кружочками толщиной около 0,5 см.
На дно стерильных банок положить лавровый лист и перец горошком. Далее слоями выложить овощи: лук, перец, огурцы, помидоры.
Для маринада в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар, довести до кипения и варить 2-3 минуты. Затем влить уксус и снять с огня.
Горячим маринадом залить овощи, накрыть крышками, но не закручивать. Простерилизовать банки в кастрюле с водой (по плечики) в течение 10 минут после закипания.
После стерилизации закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Такой салат хранится всю зиму и прекрасно подходит к любым основным блюдам.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!