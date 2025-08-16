Нежинский салат на зиму с огурцами, помидорами и сладким перцем

Нежинский салат на зиму. Фото: кадр из видео

Нежинский салат — это классика домашних заготовок, сочетающая хрустящие огурцы, сочные помидоры и ароматный болгарский перец. Благодаря нежному маринаду блюдо получается сбалансированным на вкус и прекрасно сочетается как с мясом, так и с картофелем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

помидоры — 1,5 кг;

болгарский перец — 500 г;

лук репчатый — 500 г.

В каждую банку:

лавровый лист — 1 шт.;

перец черный горошком — 5-6 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9 % — 30 мл.

Способ приготовления

Овощи хорошо помыть. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — средними полосками, помидоры разделить на четыре части, огурцы — кружочками толщиной около 0,5 см.

Подготовка овощей. Фото: кадр из видео

На дно стерильных банок положить лавровый лист и перец горошком. Далее слоями выложить овощи: лук, перец, огурцы, помидоры.

Овощи для салата. Фото: кадр из видео

Для маринада в кастрюлю налить воду, добавить соль и сахар, довести до кипения и варить 2-3 минуты. Затем влить уксус и снять с огня.

Маринад для овощей. Фото: кадр из видео

Горячим маринадом залить овощи, накрыть крышками, но не закручивать. Простерилизовать банки в кастрюле с водой (по плечики) в течение 10 минут после закипания.

Стерилизация банок с салатом. Фото: кадр из видео

После стерилизации закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Банки с салатом. Фото: кадр из видео

Такой салат хранится всю зиму и прекрасно подходит к любым основным блюдам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.