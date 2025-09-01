Хрусткі огірки на зиму в літрових банках — простий рецепт зі смачним розсолом

Огірки на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі огірки на зиму в літрових банках — це справжня класика домашньої консервації. Завдяки подвійній заливці вони виходять щільними, ароматними й завжди вдалими. Узимку така баночка стає справжнім скарбом — достатньо відкрити, і на столі вже є ідеальна закуска до гарячої страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 літрову банку):

огірки — приблизно 4 кг на всі банки;

часник — 4–5 зубчиків;

корінь хрону — невеликий шматочок;

листя смородини або вишні — кілька шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

перець духмяний і чорний горошком — по кілька шт.;

листя хрону — до свого смаку;

кріп із парасольками — 1 гілочка.

Для розсолу 1 (на 1 л води):

сіль — 2 ст. л. (60 г).

Для розсолу 2 (на 1 л води):

сіль — 1 ст. л. (30 г).

Спосіб приготування

Банки ретельно вимити, кришки обдати окропом. На дно кожної банки викласти часник, шматочок кореня хрону, лавровий лист, кілька листків вишні чи смородини, горошини перцю, листя хрону та кріп із парасольками. Огірки вибрати невеликі й міцні, щільно скласти в банки шарами.

Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для першого розсолу у воду додати сіль, довести до кипіння та залишити на 5–7 хвилин. Залити огірки гарячим розсолом по вінця, накрити кришками й залишити за кімнатної температури на 2–3 дні для бродіння. Щодня знімати пінку. До 4-го дня огірки змінюють колір, а розсіл стає каламутним — це нормально.

Після бродіння приготувати другий розсіл: у чисту воду додати сіль, закип’ятити. Старий розсіл злити, огірки промити, залити свіжим окропом і одразу закатати кришками. Банки перевернути догори дном, загорнути рушником і залишити до охолодження.

Солоні огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки виходять неймовірно хрусткі, ароматні та зберігаються за кімнатної температури. Узимку вони стануть чудовим доповненням до картоплі, м’яса чи будь-яких гарнірів.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.