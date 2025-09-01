Хрустящие огурцы на зиму в литровых банках — простой рецепт с вкусным рассолом

Огурцы на зиму "От Васильевича" — рецепт вкусной заготовки
Хрустящие огурцы на зиму в литровых банках — это настоящая классика домашней консервации. Благодаря двойной заливке они получаются плотными, ароматными и всегда удачными. Зимой такая баночка становится настоящим сокровищем — достаточно открыть, и на столе уже есть идеальная закуска к горячему блюду.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (на 1 литровую банку):
- огурцы — примерно 4 кг на все банки;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- корень хрена — небольшой кусочек;
- листья смородины или вишни — несколько шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый и черный горошком — по несколько шт.;
- листья хрена — по своему вкусу;
- укроп с зонтиками — 1 веточка.
Для рассола 1 (на 1 л воды):
- соль — 2 ст. л. (60 г).
Для рассола 2 (на 1 л воды):
- соль — 1 ст. л. (30 г).
Способ приготовления
Банки тщательно вымыть, крышки обдать кипятком. На дно каждой банки выложить чеснок, кусочек корня хрена, лавровый лист, несколько листьев вишни или смородины, горошины перца, листья хрена и укроп с зонтиками. Огурцы выбрать небольшие и крепкие, плотно сложить в банки слоями.
Для первого рассола в воду добавить соль, довести до кипения и оставить на 5-7 минут. Залить огурцы горячим рассолом доверху, накрыть крышками и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для брожения. Ежедневно снимать пенку. К 4-му дню огурцы меняют цвет, а рассол становится мутным — это нормально.
После брожения приготовить второй рассол: в чистую воду добавить соль, вскипятить. Старый рассол слить, огурцы промыть, залить свежим кипятком и сразу закатать крышками. Банки перевернуть вверх дном, завернуть полотенцем и оставить до остывания.
Огурцы получаются невероятно хрустящие, ароматные и хранятся при комнатной температуре. Зимой они станут отличным дополнением к картофелю, мясу или любым гарнирам.
