Хрустящие огурцы на зиму в литровых банках — простой рецепт с вкусным рассолом

Хрустящие огурцы на зиму в литровых банках — это настоящая классика домашней консервации. Благодаря двойной заливке они получаются плотными, ароматными и всегда удачными. Зимой такая баночка становится настоящим сокровищем — достаточно открыть, и на столе уже есть идеальная закуска к горячему блюду.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на 1 литровую банку):

огурцы — примерно 4 кг на все банки;

чеснок — 4-5 зубчиков;

корень хрена — небольшой кусочек;

листья смородины или вишни — несколько шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый и черный горошком — по несколько шт.;

листья хрена — по своему вкусу;

укроп с зонтиками — 1 веточка.

Для рассола 1 (на 1 л воды):

соль — 2 ст. л. (60 г).

Для рассола 2 (на 1 л воды):

соль — 1 ст. л. (30 г).

Способ приготовления

Банки тщательно вымыть, крышки обдать кипятком. На дно каждой банки выложить чеснок, кусочек корня хрена, лавровый лист, несколько листьев вишни или смородины, горошины перца, листья хрена и укроп с зонтиками. Огурцы выбрать небольшие и крепкие, плотно сложить в банки слоями.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Для первого рассола в воду добавить соль, довести до кипения и оставить на 5-7 минут. Залить огурцы горячим рассолом доверху, накрыть крышками и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для брожения. Ежедневно снимать пенку. К 4-му дню огурцы меняют цвет, а рассол становится мутным — это нормально.

После брожения приготовить второй рассол: в чистую воду добавить соль, вскипятить. Старый рассол слить, огурцы промыть, залить свежим кипятком и сразу закатать крышками. Банки перевернуть вверх дном, завернуть полотенцем и оставить до остывания.

Соленые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы получаются невероятно хрустящие, ароматные и хранятся при комнатной температуре. Зимой они станут отличным дополнением к картофелю, мясу или любым гарнирам.

