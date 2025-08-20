Огірки по-італійськи на зиму — рецепт приготування без стерилізації у пряному маринаді

Огірки по-італійськи на зиму — без стерилізації, дуже зручно
Огірки по-італійськи на зиму — зручна заготівля без стерилізації. Базилік, орегано та суміш перців надають пряного смаку, а коротке прогрівання допомагає огіркам увібрати маринад і зберегти хрусткість. Підійдуть до м’яса, картоплі та бутербродів, чудово стоять у темному прохолодному місці.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,5 кг;
- часник — 3 зуб.;
- базилік свіжий — 30 г (або базилік сушений — 1 ч. л.);
- суміш перців (із духмяним перцем) — ½ ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 100 г;
- оцет яблучний або бальзамічний — 100 мл.;
- олія рослинна — 100 мл.;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Огірки вимити, обсушити та нарізати брусочками середнього розміру, перекласти у велику каструлю. Додати подрібнений часник, базилік (свіжий або сушений), орегано та суміш перців, перемішати.
Додати сіль і цукор, влити оцет, олію та воду. Перемішати ще раз, поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 15 хвилин, час від часу помішуючи, щоб огірки рівномірно прогрівалися та вбирали маринад.
Підготувати заздалегідь стерилізовані банки та кришки.
Гарячими розкласти огірки разом із маринадом по банках до "плічок", щільно закрити кришками.
Перевернути банки догори дном, накрити рушником і залишити заготівлю охолоджуватися при кімнатній температурі. Зберігати у темному прохолодному місці.
