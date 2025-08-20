Огірки по-італійськи на зиму — рецепт приготування без стерилізації у пряному маринаді

Огірки по-італійськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Огірки по-італійськи на зиму — зручна заготівля без стерилізації. Базилік, орегано та суміш перців надають пряного смаку, а коротке прогрівання допомагає огіркам увібрати маринад і зберегти хрусткість. Підійдуть до м’яса, картоплі та бутербродів, чудово стоять у темному прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

огірки — 1,5 кг;

часник — 3 зуб.;

базилік свіжий — 30 г (або базилік сушений — 1 ч. л.);

суміш перців (із духмяним перцем) — ½ ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 100 г;

оцет яблучний або бальзамічний — 100 мл.;

олія рослинна — 100 мл.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Огірки вимити, обсушити та нарізати брусочками середнього розміру, перекласти у велику каструлю. Додати подрібнений часник, базилік (свіжий або сушений), орегано та суміш перців, перемішати.

Огірки та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль і цукор, влити оцет, олію та воду. Перемішати ще раз, поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 15 хвилин, час від часу помішуючи, щоб огірки рівномірно прогрівалися та вбирали маринад.

Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати заздалегідь стерилізовані банки та кришки.

Огірки в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячими розкласти огірки разом із маринадом по банках до "плічок", щільно закрити кришками.

Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути банки догори дном, накрити рушником і залишити заготівлю охолоджуватися при кімнатній температурі. Зберігати у темному прохолодному місці.

