Головна arrow Смак arrow Огірки по-італійськи на зиму — без стерилізації, дуже зручно arrow

Огірки по-італійськи на зиму — без стерилізації, дуже зручно

20 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки по-італійськи на зиму — рецепт приготування без стерилізації у пряному маринаді
Огірки по-італійськи. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Огірки по-італійськи на зиму — зручна заготівля без стерилізації. Базилік, орегано та суміш перців надають пряного смаку, а коротке прогрівання допомагає огіркам увібрати маринад і зберегти хрусткість. Підійдуть до м’яса, картоплі та бутербродів, чудово стоять у темному прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,5 кг;
  • часник — 3 зуб.;
  • базилік свіжий — 30 г (або базилік сушений — 1 ч. л.);
  • суміш перців (із духмяним перцем) — ½ ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • оцет яблучний або бальзамічний — 100 мл.;
  • олія рослинна — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Огірки вимити, обсушити та нарізати брусочками середнього розміру, перекласти у велику каструлю. Додати подрібнений часник, базилік (свіжий або сушений), орегано та суміш перців, перемішати.

консервовані огірки
Огірки та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль і цукор, влити оцет, олію та воду. Перемішати ще раз, поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 15 хвилин, час від часу помішуючи, щоб огірки рівномірно прогрівалися та вбирали маринад.

оігрки на зиму без стерилізації
Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати заздалегідь стерилізовані банки та кришки.

огірки без стерилізації
Огірки в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячими розкласти огірки разом із маринадом по банках до "плічок", щільно закрити кришками.

рецепт огірків на зиму без стерилізації
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути банки догори дном, накрити рушником і залишити заготівлю охолоджуватися при кімнатній температурі. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт мариновані огірки заготівля на зиму овочі на зиму
