Огурцы по-итальянски на зиму — рецепт приготовления без стерилизации в пряном маринаде

Огурцы по-итальянски. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурцы по-итальянски на зиму — удобная заготовка без стерилизации. Базилик, орегано и смесь перцев придают пряный вкус, а короткий прогрев помогает огурцам впитать маринад и сохранить хрусткость. Подойдут к мясу, картофелю и бутербродам, прекрасно стоят в темном прохладном месте.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

огурцы — 1,5 кг;

чеснок — 3 зуб;

базилик свежий — 30 г (или базилик сушеный - 1 ч. л.);

смесь перцев (с душистым перцем) — ½ ч. л.;

орегано — 1 ч. л.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 100 г;

уксус яблочный или бальзамический — 100 мл.;

масло растительное — 100 мл.;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Огурцы вымыть, обсушить и нарезать брусочками среднего размера, переложить в большую кастрюлю. Добавить измельченный чеснок, базилик (свежий или сушеный), орегано и смесь перцев, перемешать.

Огурцы и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль и сахар, влить уксус, масло и воду. Перемешать еще раз, поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 15 минут, время от времени помешивая, чтобы огурцы равномерно прогревались и впитывали маринад.

Огурцы и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить заранее стерилизованные банки и крышки.

Огурцы в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячими разложить огурцы вместе с маринадом по банкам до "плечиков", плотно закрыть крышками.

Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть банки вверх дном, накрыть полотенцем и оставить заготовку охлаждаться при комнатной температуре. Хранить в темном прохладном месте.

