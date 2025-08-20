Огурцы по-итальянски на зиму — рецепт приготовления без стерилизации в пряном маринаде

Огурцы по-итальянски на зиму — без стерилизации, очень удобно
Огурцы по-итальянски на зиму — удобная заготовка без стерилизации. Базилик, орегано и смесь перцев придают пряный вкус, а короткий прогрев помогает огурцам впитать маринад и сохранить хрусткость. Подойдут к мясу, картофелю и бутербродам, прекрасно стоят в темном прохладном месте.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,5 кг;
- чеснок — 3 зуб;
- базилик свежий — 30 г (или базилик сушеный - 1 ч. л.);
- смесь перцев (с душистым перцем) — ½ ч. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 100 г;
- уксус яблочный или бальзамический — 100 мл.;
- масло растительное — 100 мл.;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Огурцы вымыть, обсушить и нарезать брусочками среднего размера, переложить в большую кастрюлю. Добавить измельченный чеснок, базилик (свежий или сушеный), орегано и смесь перцев, перемешать.
Добавить соль и сахар, влить уксус, масло и воду. Перемешать еще раз, поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 15 минут, время от времени помешивая, чтобы огурцы равномерно прогревались и впитывали маринад.
Подготовить заранее стерилизованные банки и крышки.
Горячими разложить огурцы вместе с маринадом по банкам до "плечиков", плотно закрыть крышками.
Перевернуть банки вверх дном, накрыть полотенцем и оставить заготовку охлаждаться при комнатной температуре. Хранить в темном прохладном месте.
Also советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
