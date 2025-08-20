Видео
Огурцы по-итальянски на зиму — без стерилизации, очень удобно

20 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Огурцы по-итальянски на зиму — рецепт приготовления без стерилизации в пряном маринаде
Огурцы по-итальянски. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Огурцы по-итальянски на зиму — удобная заготовка без стерилизации. Базилик, орегано и смесь перцев придают пряный вкус, а короткий прогрев помогает огурцам впитать маринад и сохранить хрусткость. Подойдут к мясу, картофелю и бутербродам, прекрасно стоят в темном прохладном месте.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 1,5 кг;
  • чеснок — 3 зуб;
  • базилик свежий — 30 г (или базилик сушеный - 1 ч. л.);
  • смесь перцев (с душистым перцем) — ½ ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • уксус яблочный или бальзамический — 100 мл.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Огурцы вымыть, обсушить и нарезать брусочками среднего размера, переложить в большую кастрюлю. Добавить измельченный чеснок, базилик (свежий или сушеный), орегано и смесь перцев, перемешать.

консервовані огірки
Огурцы и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль и сахар, влить уксус, масло и воду. Перемешать еще раз, поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 15 минут, время от времени помешивая, чтобы огурцы равномерно прогревались и впитывали маринад.

оігрки на зиму без стерилізації
Огурцы и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить заранее стерилизованные банки и крышки.

огірки без стерилізації
Огурцы в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячими разложить огурцы вместе с маринадом по банкам до "плечиков", плотно закрыть крышками.

рецепт огірків на зиму без стерилізації
Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть банки вверх дном, накрыть полотенцем и оставить заготовку охлаждаться при комнатной температуре. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

