Огірковий соус Реліш на зиму — універсальна заготівля до м’яса, бургерів і бутербродів

Огірковий соус. Фото: кадр з відео

Огірковий соус "Реліш" — це справжня кулінарна знахідка для тих, хто любить пікантні смаки. Він має яскравий аромат, насичений смак і універсальне застосування: від м’яса та риби до бургерів, хот-догів і звичайних бутербродів. Така заготівля не лише урізноманітнить ваші страви, але й збереже смак літа в банці на всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

болгарський перець — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 4 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 250 г;

куркума — 1 ч. л. з гіркою;

гірчиця м’яка — 100 г;

гірчиця в зернах — 130 г;

оцет 9% — 150 мл;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

вода — 200 мл (для розведення крохмалю).

Спосіб приготування

Огірки ретельно помити та нарізати дрібним кубиком або натерти на великій тертці. Болгарський перець почистити від насіння та подрібнити так само. Цибулю очистити та нарізати дрібно.

Натерті огірки. Фото: кадр з відео

Підготовлені овочі скласти у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, обидва види гірчиці та оцет.

Овочі та спеції. Фото: кадр з відео

Добре перемішати та залишити на 2 години, періодично помішуючи, щоб овочі пустили сік.

Овочева маса в каструлі. Фото: кадр з відео

Через 2 години перекласти суміш у каструлю та поставити на середній вогонь. Довести до кипіння і варити 25–30 хвилин (або 20 хвилин, якщо хочете зберегти шматочки огірка більш цілими).

Розведений крохмаль. Фото: кадр з відео

Крохмаль розвести у воді, влити в соус, перемішати й проварити ще 3–4 хвилини до загустіння.

Соус в банці. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити по стерилізованих банках, щільно закрутити кришками та залишити остигати. Зберігати у темному місці при кімнатній температурі.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.