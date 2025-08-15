Видео
Огуречный соус Релиш на зиму — находка к любым блюдам

15 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Огуречный соус Релиш на зиму — универсальная заготовка к мясу, бургерам и бутербродам
Огуречный соус. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Огуречный соус "Релиш" — это настоящая кулинарная находка для тех, кто любит пикантные вкусы. Он имеет яркий аромат, насыщенный вкус и универсальное применение: от мяса и рыбы до бургеров, хот-догов и обычных бутербродов. Такая заготовка не только разнообразит ваши блюда, но и сохранит вкус лета в банке на всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • болгарский перец — 4 шт.;
  • лук репчатый — 4 шт.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 250 г;
  • куркума — 1 ч. л. с горкой;
  • горчица мягкая — 100 г;
  • горчица в зернах — 130 г;
  • уксус 9% — 150 мл;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • вода — 200 мл (для разведения крахмала).

Способ приготовления

Огурцы тщательно помыть и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Болгарский перец почистить от семян и измельчить так же. Лук очистить и нарезать мелко.

огірки на зиму
Натертые огурцы. Фото: кадр из видео

Подготовленные овощи сложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, оба вида горчицы и уксус.

соус з огірків на зиму
Овощи и специи. Фото: кадр из видео

Хорошо перемешать и оставить на 2 часа, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок.

соус реліш на зиму
Овощная масса в кастрюле. Фото: кадр из видео

Через 2 часа переложить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 25-30 минут (или 20 минут, если хотите сохранить кусочки огурца более целыми).

соус реліш з огірків на зиму
Разведенный крахмал. Фото: кадр из видео

Крахмал развести в воде, влить в соус, перемешать и проварить еще 3-4 минуты до загустения.

смачний соус з ошірками на зиму
Соус в банке. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрутить крышками и оставить остывать. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

