Огуречный соус Релиш на зиму — универсальная заготовка к мясу, бургерам и бутербродам

Огуречный соус. Фото: кадр из видео

Огуречный соус "Релиш" — это настоящая кулинарная находка для тех, кто любит пикантные вкусы. Он имеет яркий аромат, насыщенный вкус и универсальное применение: от мяса и рыбы до бургеров, хот-догов и обычных бутербродов. Такая заготовка не только разнообразит ваши блюда, но и сохранит вкус лета в банке на всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

болгарский перец — 4 шт.;

лук репчатый — 4 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 250 г;

куркума — 1 ч. л. с горкой;

горчица мягкая — 100 г;

горчица в зернах — 130 г;

уксус 9% — 150 мл;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

вода — 200 мл (для разведения крахмала).

Способ приготовления

Огурцы тщательно помыть и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Болгарский перец почистить от семян и измельчить так же. Лук очистить и нарезать мелко.

Натертые огурцы. Фото: кадр из видео

Подготовленные овощи сложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, оба вида горчицы и уксус.

Овощи и специи. Фото: кадр из видео

Хорошо перемешать и оставить на 2 часа, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок.

Овощная масса в кастрюле. Фото: кадр из видео

Через 2 часа переложить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 25-30 минут (или 20 минут, если хотите сохранить кусочки огурца более целыми).

Разведенный крахмал. Фото: кадр из видео

Крахмал развести в воде, влить в соус, перемешать и проварить еще 3-4 минуты до загустения.

Соус в банке. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрутить крышками и оставить остывать. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

