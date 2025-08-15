Огуречный соус Релиш на зиму — универсальная заготовка к мясу, бургерам и бутербродам

Огуречный соус Релиш на зиму — находка к любым блюдам
Огуречный соус "Релиш" — это настоящая кулинарная находка для тех, кто любит пикантные вкусы. Он имеет яркий аромат, насыщенный вкус и универсальное применение: от мяса и рыбы до бургеров, хот-догов и обычных бутербродов. Такая заготовка не только разнообразит ваши блюда, но и сохранит вкус лета в банке на всю зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- болгарский перец — 4 шт.;
- лук репчатый — 4 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 250 г;
- куркума — 1 ч. л. с горкой;
- горчица мягкая — 100 г;
- горчица в зернах — 130 г;
- уксус 9% — 150 мл;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- вода — 200 мл (для разведения крахмала).
Способ приготовления
Огурцы тщательно помыть и нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Болгарский перец почистить от семян и измельчить так же. Лук очистить и нарезать мелко.
Подготовленные овощи сложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, оба вида горчицы и уксус.
Хорошо перемешать и оставить на 2 часа, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок.
Через 2 часа переложить смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь. Довести до кипения и варить 25-30 минут (или 20 минут, если хотите сохранить кусочки огурца более целыми).
Крахмал развести в воде, влить в соус, перемешать и проварить еще 3-4 минуты до загустения.
Горячий соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрутить крышками и оставить остывать. Хранить в темном месте при комнатной температуре.
