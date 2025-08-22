Відео
Пиріг "Богиня" — неперевершений десерт з вишнями та ніжним суфле

Пиріг "Богиня" — неперевершений десерт з вишнями та ніжним суфле

22 серпня 2025 03:44
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг Богиня — рецепт приготування з вишнями та ніжним суфле
Пиріг "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Пиріг "Богиня" — це ніжний, ароматний і вишуканий десерт, який підкорює з першого шматочка. Поєднання хрусткого тіста, соковитої вишневої начинки та легкого суфле робить його справжньою окрасою будь-якого столу. Готувати його нескладно, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 90 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 30 г.

Для начинки:

  • вишні — 300 г;
  • цукор — 30 г;
  • крохмаль — 30 г.

Для крему:

  • білки — 2 шт.;
  • цукор — 30 г;
  • натуральний йогурт або сметана — 400 г.

Спосіб приготування

Борошно просіяти разом з розпушувачем у велику миску. Додати вершкове масло й перетерти руками у крихту. Жовтки збити з цукром та сіллю, після чого з’єднати з борошняною масою. Замісити тісто та поділити його на дві частини: більшу та меншу. Форму діаметром 20 см вистелити пергаментом, викласти більшу частину тіста, утрамбувати й сформувати бортики.

рецепт пирога з вишнями
Вишня та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки у каструлі змішати вишні з цукром і крохмалем. Поставити на вогонь і, помішуючи, довести до загустіння. Трохи охолоджену масу викласти на основу з тіста.

вишневий пиріг зі суфле
Тісто, начинка та суфле. Фото: gospodynka.com.ua

Білки збити з цукром до стійкої піни. Додати йогурт і обережно перемішати. Викласти крем поверх вишневої начинки. Зверху посипати рештою тіста, рівномірно розподіляючи крихту.

рецепт вишневого пирога зі суфле
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у духовці при температурі 180 °C близько 40–45 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею охолодити, щоб крем добре стабілізувався.

