Пирог Богиня — рецепт приготовления с вишнями и нежным суфле

Пирог "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Богиня" — это нежный, ароматный и изысканный десерт, который покоряет с первого кусочка. Сочетание хрустящего теста, сочной вишневой начинки и легкого суфле делает его настоящим украшением любого стола. Готовить его несложно, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 90 г;

желтки — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 30 г.

Для начинки:

вишни — 300 г;

сахар — 30 г;

крахмал — 30 г.

Для крема:

белки — 2 шт.;

сахар — 30 г;

натуральный йогурт или сметана — 400 г.

Способ приготовления

Муку просеять вместе с разрыхлителем в большую миску. Добавить сливочное масло и перетереть руками в крошку. Желтки взбить с сахаром и солью, после чего соединить с мучной массой. Замесить тесто и разделить его на две части: большую и меньшую. Форму диаметром 20 см выстелить пергаментом, выложить большую часть теста, утрамбовать и сформировать бортики.

Вишня и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки в кастрюле смешать вишни с сахаром и крахмалом. Поставить на огонь и, помешивая, довести до загустения. Немного охлажденную массу выложить на основу из теста.

Тесто, начинка и суфле. Фото: gospodynka.com.ua

Белки взбить с сахаром до устойчивой пены. Добавить йогурт и осторожно перемешать. Выложить крем поверх вишневой начинки. Сверху посыпать оставшимся тестом, равномерно распределяя крошку.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180 °C около 40-45 минут до золотистой корочки. Перед подачей охладить, чтобы крем хорошо стабилизировался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.