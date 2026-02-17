Полтавські млинці — дріжджовий рецепт з фото, який смачніший за класичний

Полтавські млинці — не схожі на класичні і в 100 раз смачніші
Полтавські млинці — це зовсім інша текстура та смак у порівнянні з класичними тонкими варіантами. Завдяки дріжджовому тісту вони виходять пухкими, ніжними й особливо ароматними.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 600 мл.;
- дріжджі живі — 25 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 300 г;
- сіль — дрібка;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Підігріти молоко до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати живі дріжджі, цукор і половину борошна від загальної кількості. Ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Накрити рушником і залишити в теплому місці приблизно на 20 хвилин, щоб опара піднялася і стала пухкою.
Відокремити жовтки від білків. Додати жовтки до опари, перемішати. Поступово додати решту борошна, вимішати гладке тісто. Знову накрити рушником і залишити в теплому місці ще на 40 хвилин для підйому.
Збити білки з дрібкою солі до легкої повітряної піни. Акуратно ввести білкову масу в тісто, обережно перемішати, зберігаючи структуру. Накрити та залишити ще на 10 хвилин.
Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Не перемішувати тісто перед смаженням, щоб зберегти його повітряність. Налити порцію тіста в центр сковороди, дати йому самостійно розподілитися. Смажити на середньому вогні з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Готові млинці викладати на тарілку стопкою, подавати гарячими або теплими.
