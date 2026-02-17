Відео
Полтавські млинці — не схожі на класичні і в 100 раз смачніші

Дата публікації: 17 лютого 2026 03:04
Полтавські млинці — дріжджовий рецепт з фото, який смачніший за класичний
Полтавські млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Полтавські млинці — це зовсім інша текстура та смак у порівнянні з класичними тонкими варіантами. Завдяки дріжджовому тісту вони виходять пухкими, ніжними й особливо ароматними.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 600 мл.;
  • дріжджі живі — 25 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 300 г;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Підігріти молоко до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати живі дріжджі, цукор і половину борошна від загальної кількості. Ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Накрити рушником і залишити в теплому місці приблизно на 20 хвилин, щоб опара піднялася і стала пухкою.

рецепт дріжджового тіста для млинців
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Відокремити жовтки від білків. Додати жовтки до опари, перемішати. Поступово додати решту борошна, вимішати гладке тісто. Знову накрити рушником і залишити в теплому місці ще на 40 хвилин для підйому.

простий рецепт млинців
Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Збити білки з дрібкою солі до легкої повітряної піни. Акуратно ввести білкову масу в тісто, обережно перемішати, зберігаючи структуру. Накрити та залишити ще на 10 хвилин.

рецет смачних пишних млинців
Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Не перемішувати тісто перед смаженням, щоб зберегти його повітряність. Налити порцію тіста в центр сковороди, дати йому самостійно розподілитися. Смажити на середньому вогні з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Готові млинці викладати на тарілку стопкою, подавати гарячими або теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.

рецепт млинці Масниця дріжджове тісто Масний тиждень
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
