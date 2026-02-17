Полтавські млинці — дріжджовий рецепт з фото, який смачніший за класичний

Полтавські млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Полтавські млинці — це зовсім інша текстура та смак у порівнянні з класичними тонкими варіантами. Завдяки дріжджовому тісту вони виходять пухкими, ніжними й особливо ароматними.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко тепле — 600 мл.;

дріжджі живі — 25 г;

цукор — 2 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 300 г;

сіль — дрібка;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Підігріти молоко до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати живі дріжджі, цукор і половину борошна від загальної кількості. Ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Накрити рушником і залишити в теплому місці приблизно на 20 хвилин, щоб опара піднялася і стала пухкою.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Відокремити жовтки від білків. Додати жовтки до опари, перемішати. Поступово додати решту борошна, вимішати гладке тісто. Знову накрити рушником і залишити в теплому місці ще на 40 хвилин для підйому.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Збити білки з дрібкою солі до легкої повітряної піни. Акуратно ввести білкову масу в тісто, обережно перемішати, зберігаючи структуру. Накрити та залишити ще на 10 хвилин.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Не перемішувати тісто перед смаженням, щоб зберегти його повітряність. Налити порцію тіста в центр сковороди, дати йому самостійно розподілитися. Смажити на середньому вогні з обох боків до рівномірної золотистої скоринки. Готові млинці викладати на тарілку стопкою, подавати гарячими або теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями.

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту.

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт.

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт.

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт.

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати.

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт.

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.