Полтавские блины — не похожи на классические и в 100 раз вкуснее

Дата публикации 17 февраля 2026 03:04
Полтавские блины — дрожжевой рецепт с фото, который вкуснее классического
Полтавские блины. Фото: gospodynka.com.ua

Полтавские блины — это совсем другая текстура и вкус по сравнению с классическими тонкими вариантами. Благодаря дрожжевому тесту они получаются воздушными, нежными и особенно ароматными.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко теплое — 600 мл.;
  • дрожжи живые — 25 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 300 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Подогреть молоко до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить живые дрожжи, сахар и половину муки от общего количества. Тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 20 минут, чтобы опара поднялась и стала пышной.

рецепт дріжджового тіста для млинців
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Отделить желтки от белков. Добавить желтки к опаре, перемешать. Постепенно добавить остальную муку, вымешать гладкое тесто. Снова накрыть полотенцем и оставить в теплом месте еще на 40 минут для подъема.

простий рецепт млинців
Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить белки со щепоткой соли до легкой воздушной пены. Аккуратно ввести белковую массу в тесто, осторожно перемешать, сохраняя структуру. Накрыть и оставить еще на 10 минут.

рецет смачних пишних млинців
Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Не перемешивать тесто перед жаркой, чтобы сохранить его воздушность. Налить порцию теста в центр сковороды, дать ему самостоятельно распределиться. Жарить на среднем огне с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Готовые блины выкладывать на тарелку стопкой, подавать горячими или теплыми.

рецепт блины Масленица дрожжевое тесто Масленая неделя
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
