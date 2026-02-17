Полтавские блины — дрожжевой рецепт с фото, который вкуснее классического

Полтавские блины — не похожи на классические и в 100 раз вкуснее
Полтавские блины — это совсем другая текстура и вкус по сравнению с классическими тонкими вариантами. Благодаря дрожжевому тесту они получаются воздушными, нежными и особенно ароматными.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 600 мл.;
- дрожжи живые — 25 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 300 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Подогреть молоко до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить живые дрожжи, сахар и половину муки от общего количества. Тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 20 минут, чтобы опара поднялась и стала пышной.
Отделить желтки от белков. Добавить желтки к опаре, перемешать. Постепенно добавить остальную муку, вымешать гладкое тесто. Снова накрыть полотенцем и оставить в теплом месте еще на 40 минут для подъема.
Взбить белки со щепоткой соли до легкой воздушной пены. Аккуратно ввести белковую массу в тесто, осторожно перемешать, сохраняя структуру. Накрыть и оставить еще на 10 минут.
Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Не перемешивать тесто перед жаркой, чтобы сохранить его воздушность. Налить порцию теста в центр сковороды, дать ему самостоятельно распределиться. Жарить на среднем огне с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Готовые блины выкладывать на тарелку стопкой, подавать горячими или теплыми.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной
Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.
Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.
Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.
Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.
Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.
Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.
Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.
Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.
Читайте Новини.LIVE!