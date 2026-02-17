Полтавские блины — дрожжевой рецепт с фото, который вкуснее классического

Полтавские блины. Фото: gospodynka.com.ua

Полтавские блины — это совсем другая текстура и вкус по сравнению с классическими тонкими вариантами. Благодаря дрожжевому тесту они получаются воздушными, нежными и особенно ароматными.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко теплое — 600 мл.;

дрожжи живые — 25 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

мука — 300 г;

соль — щепотка;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Подогреть молоко до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить живые дрожжи, сахар и половину муки от общего количества. Тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 20 минут, чтобы опара поднялась и стала пышной.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Отделить желтки от белков. Добавить желтки к опаре, перемешать. Постепенно добавить остальную муку, вымешать гладкое тесто. Снова накрыть полотенцем и оставить в теплом месте еще на 40 минут для подъема.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить белки со щепоткой соли до легкой воздушной пены. Аккуратно ввести белковую массу в тесто, осторожно перемешать, сохраняя структуру. Накрыть и оставить еще на 10 минут.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом. Не перемешивать тесто перед жаркой, чтобы сохранить его воздушность. Налить порцию теста в центр сковороды, дать ему самостоятельно распределиться. Жарить на среднем огне с обеих сторон до равномерной золотистой корочки. Готовые блины выкладывать на тарелку стопкой, подавать горячими или теплыми.

