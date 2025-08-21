Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Помідори з хроном на зиму — ароматна заготівля до свят arrow

Помідори з хроном на зиму — ароматна заготівля до свят

21 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори з хроном на зиму — рецепт приготування смачної та ароматної консервації
Помідори з хроном. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Помідори з хроном на зиму — це консервація, яка завжди виходить вдалою й зберігає насичений смак свіжих овочів. Пряний хрін додає особливої пікантності, а простота рецепта робить його улюбленим серед господинь. Така заготівля прикрасить будь-який стіл і подарує шматочок літа навіть у холодні дні.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 3,5 кг;
  • перець солодкий — 2 шт.;
  • петрушка — 150 г;
  • корінь хрону — 80 г;
  • часник — 70 г.

На 1 л банку для маринаду:

  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 6% — 2 ч. л.;
  • вода — за потребою.

Спосіб приготування

Помідори ретельно помити, видалити плодоніжки та обсушити. Обрати щільні плоди середнього розміру, щоб вони тримали форму під час маринування.

консервовані помідори на зиму
Хрон та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Перець солодкий вимити, звільнити від насіння та нарізати довгими смужками. Корінь хрону почистити й нарізати тонкими пластинками або натерти на тертці — інтенсивність залежить від бажаної гостроти. Часник очистити та розділити на зубчики. Петрушку промити й обсушити.

консервовані помідори
Хрон та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки вимити з содою та простерилізувати над парою або в духовці, кришки прокип’ятити кілька хвилин. На дно кожної банки додати кілька гілочок петрушки, пластинки хрону, трохи солодкого перцю та кілька зубчиків часнику.

мариновані помідори на зиму
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі щільно укладати помідори шарами, між ними час від часу додавати перець, хрін і часник — так заготівля виглядатиме акуратно і смак рівномірно розкриється.

помідори з хроном та часником на зиму
Стерилізація банок з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати маринад: у каструлі довести воду до кипіння, додати сіль і цукор та розчинити. Гарячий маринад додати у банки до самих "плічок", залишити на 10 хвилин для прогрівання. Обережно злити рідину назад у каструлю, знову довести до кипіння і ще раз додати маринад у банки. Додати у кожну літрову банку по 2 ч. л. оцту 6%, одразу щільно закрити стерильними кришками.

рецепт помідорів з хроном на зиму
Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути банки догори дном, укрити рушником і залишити до повного охолодження. Перенести у прохолодне темне місце. Куштувати можна через кілька тижнів, найкращий смак розкривається через 2–3 місяці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації