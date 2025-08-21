Помідори з хроном на зиму — рецепт приготування смачної та ароматної консервації

Помідори з хроном на зиму — ароматна заготівля до свят
Помідори з хроном на зиму — це консервація, яка завжди виходить вдалою й зберігає насичений смак свіжих овочів. Пряний хрін додає особливої пікантності, а простота рецепта робить його улюбленим серед господинь. Така заготівля прикрасить будь-який стіл і подарує шматочок літа навіть у холодні дні.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- помідори — 3,5 кг;
- перець солодкий — 2 шт.;
- петрушка — 150 г;
- корінь хрону — 80 г;
- часник — 70 г.
На 1 л банку для маринаду:
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 6% — 2 ч. л.;
- вода — за потребою.
Спосіб приготування
Помідори ретельно помити, видалити плодоніжки та обсушити. Обрати щільні плоди середнього розміру, щоб вони тримали форму під час маринування.
Перець солодкий вимити, звільнити від насіння та нарізати довгими смужками. Корінь хрону почистити й нарізати тонкими пластинками або натерти на тертці — інтенсивність залежить від бажаної гостроти. Часник очистити та розділити на зубчики. Петрушку промити й обсушити.
Банки вимити з содою та простерилізувати над парою або в духовці, кришки прокип’ятити кілька хвилин. На дно кожної банки додати кілька гілочок петрушки, пластинки хрону, трохи солодкого перцю та кілька зубчиків часнику.
Далі щільно укладати помідори шарами, між ними час від часу додавати перець, хрін і часник — так заготівля виглядатиме акуратно і смак рівномірно розкриється.
Приготувати маринад: у каструлі довести воду до кипіння, додати сіль і цукор та розчинити. Гарячий маринад додати у банки до самих "плічок", залишити на 10 хвилин для прогрівання. Обережно злити рідину назад у каструлю, знову довести до кипіння і ще раз додати маринад у банки. Додати у кожну літрову банку по 2 ч. л. оцту 6%, одразу щільно закрити стерильними кришками.
Перевернути банки догори дном, укрити рушником і залишити до повного охолодження. Перенести у прохолодне темне місце. Куштувати можна через кілька тижнів, найкращий смак розкривається через 2–3 місяці.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!