Помідори з хроном на зиму — рецепт приготування смачної та ароматної консервації

Помідори з хроном. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори з хроном на зиму — це консервація, яка завжди виходить вдалою й зберігає насичений смак свіжих овочів. Пряний хрін додає особливої пікантності, а простота рецепта робить його улюбленим серед господинь. Така заготівля прикрасить будь-який стіл і подарує шматочок літа навіть у холодні дні.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

помідори — 3,5 кг;

перець солодкий — 2 шт.;

петрушка — 150 г;

корінь хрону — 80 г;

часник — 70 г.

На 1 л банку для маринаду:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 6% — 2 ч. л.;

вода — за потребою.

Спосіб приготування

Помідори ретельно помити, видалити плодоніжки та обсушити. Обрати щільні плоди середнього розміру, щоб вони тримали форму під час маринування.

Хрон та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Перець солодкий вимити, звільнити від насіння та нарізати довгими смужками. Корінь хрону почистити й нарізати тонкими пластинками або натерти на тертці — інтенсивність залежить від бажаної гостроти. Часник очистити та розділити на зубчики. Петрушку промити й обсушити.

Хрон та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки вимити з содою та простерилізувати над парою або в духовці, кришки прокип’ятити кілька хвилин. На дно кожної банки додати кілька гілочок петрушки, пластинки хрону, трохи солодкого перцю та кілька зубчиків часнику.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі щільно укладати помідори шарами, між ними час від часу додавати перець, хрін і часник — так заготівля виглядатиме акуратно і смак рівномірно розкриється.

Стерилізація банок з помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати маринад: у каструлі довести воду до кипіння, додати сіль і цукор та розчинити. Гарячий маринад додати у банки до самих "плічок", залишити на 10 хвилин для прогрівання. Обережно злити рідину назад у каструлю, знову довести до кипіння і ще раз додати маринад у банки. Додати у кожну літрову банку по 2 ч. л. оцту 6%, одразу щільно закрити стерильними кришками.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути банки догори дном, укрити рушником і залишити до повного охолодження. Перенести у прохолодне темне місце. Куштувати можна через кілька тижнів, найкращий смак розкривається через 2–3 місяці.

