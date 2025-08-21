Помидоры с хреном на зиму — рецепт приготовления вкусной и ароматной консервации

Помидоры с хреном. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры с хреном на зиму — это консервация, которая всегда получается удачной и сохраняет насыщенный вкус свежих овощей. Пряный хрен добавляет особую пикантность, а простота рецепта делает его любимым среди хозяек. Такая заготовка украсит любой стол и подарит кусочек лета даже в холодные дни.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

помидоры — 3,5 кг;

перец сладкий — 2 шт.;

петрушка — 150 г;

корень хрена — 80 г;

чеснок — 70 г.

На 1 л банку для маринада:

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 6% — 2 ч. л.;

вода — по необходимости.

Способ приготовления

Помидоры тщательно помыть, удалить плодоножки и обсушить. Выбрать плотные плоды среднего размера, чтобы они держали форму во время маринования.

Хрен и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Перец сладкий вымыть, освободить от семян и нарезать длинными полосками. Корень хрена почистить и нарезать тонкими пластинками или натереть на терке — интенсивность зависит от желаемой остроты. Чеснок очистить и разделить на зубчики. Петрушку промыть и обсушить.

Хрен и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки вымыть с содой и простерилизовать над паром или в духовке, крышки прокипятить несколько минут. На дно каждой банки добавить несколько веточек петрушки, пластинки хрена, немного сладкого перца и несколько зубчиков чеснока.

Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее плотно укладывать помидоры слоями, между ними время от времени добавлять перец, хрен и чеснок — так заготовка будет выглядеть аккуратно и вкус равномерно раскроется.

Стерилизация банок с помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить маринад: в кастрюле довести воду до кипения, добавить соль и сахар и растворить. Горячий маринад добавить в банки до самых "плечиков", оставить на 10 минут для прогревания. Осторожно слить жидкость обратно в кастрюлю, снова довести до кипения и еще раз добавить маринад в банки. Добавить в каждую литровую банку по 2 ч. л. уксуса 6%, сразу плотно закрыть стерильными крышками.

Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть банки вверх дном, укрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Перенести в прохладное темное место. Пробовать можно через несколько недель, лучший вкус раскрывается через 2-3 месяца.

