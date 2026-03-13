Білкова намазка на хліб за 5 хвилин — швидкий сніданок

Білква намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Білкова намазка на хліб поєднує ніжний тунець, варені яйця та свіжі овочі. Вона готується за 5 хвилин і відмінно підходить для швидкого та ситного сніданку, який заряджає енергією на весь день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тунець консервований у власному соку — 1 банка;

варені яйця — 2 шт.;

огірок свіжий або маринований — 1–2 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

хліб для тостів — 4–6 шматків.

Для заправки:

майонез або грецький йогурт з гірчицею — 1 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до однорідності. Варені яйця нарізати дрібними кубиками, огірки — так само дрібно нарізати.

Зелена цибуля та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Зелену цибулю подрібнити та додати до інших інгредієнтів. З’єднати тунець, яйця, огірки і цибулю, додати майонез або йогурт з гірчицею, посолити та поперчити за смаком. Добре перемішати.

Намазка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Підсмажити хліб для тостів до золотистої скоринки. Викласти білкову намазку на гарячі тости і подавати відразу до столу.

