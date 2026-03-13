Білкова намазка на хліб за 5 хвилин — швидкий сніданок

Рецепт білкової намазки на хліб — швидкий сніданок за 5 хвилин
Білкова намазка на хліб поєднує ніжний тунець, варені яйця та свіжі овочі. Вона готується за 5 хвилин і відмінно підходить для швидкого та ситного сніданку, який заряджає енергією на весь день.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тунець консервований у власному соку — 1 банка;
- варені яйця — 2 шт.;
- огірок свіжий або маринований — 1–2 шт.;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- хліб для тостів — 4–6 шматків.
Для заправки:
- майонез або грецький йогурт з гірчицею — 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до однорідності. Варені яйця нарізати дрібними кубиками, огірки — так само дрібно нарізати.
Зелену цибулю подрібнити та додати до інших інгредієнтів. З’єднати тунець, яйця, огірки і цибулю, додати майонез або йогурт з гірчицею, посолити та поперчити за смаком. Добре перемішати.
Підсмажити хліб для тостів до золотистої скоринки. Викласти білкову намазку на гарячі тости і подавати відразу до столу.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
