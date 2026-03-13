Відео
Україна
Рецепт білкової намазки на хліб — швидкий сніданок за 5 хвилин

Дата публікації: 13 березня 2026 05:04
Білкова намазка на хліб за 5 хвилин — швидкий сніданок
Білква намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Білкова намазка на хліб поєднує ніжний тунець, варені яйця та свіжі овочі. Вона готується за 5 хвилин і відмінно підходить для швидкого та ситного сніданку, який заряджає енергією на весь день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тунець консервований у власному соку — 1 банка;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • огірок свіжий або маринований — 1–2 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • хліб для тостів — 4–6 шматків.

Для заправки:

  • майонез або грецький йогурт з гірчицею — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до однорідності. Варені яйця нарізати дрібними кубиками, огірки — так само дрібно нарізати.

рецепт намазки на бутерброд
Зелена цибуля та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Зелену цибулю подрібнити та додати до інших інгредієнтів. З’єднати тунець, яйця, огірки і цибулю, додати майонез або йогурт з гірчицею, посолити та поперчити за смаком. Добре перемішати.

рецепт намазки з тунцем
Намазка та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Підсмажити хліб для тостів до золотистої скоринки. Викласти білкову намазку на гарячі тости і подавати відразу до столу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

яйця бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
