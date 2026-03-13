Намазка на хлеб за 5 минут — быстрый белковый завтрак

Рецепт намазки на хлеб — быстрый завтрак за 5 минут
Белковая намазка на хлеб сочетает нежный тунец, вареные яйца и свежие овощи. Она готовится за 5 минут и отлично подходит для быстрого и сытного завтрака, который заряжает энергией на весь день.
Вам понадобится:
- тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;
- вареные яйца — 2 шт.;
- огурец свежий или маринованный — 1-2 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- хлеб для тостов — 4-6 кусков.
Для заправки:
- майонез или греческий йогурт с горчицей — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Слить жидкость с тунца и размять его вилкой до однородности. Вареные яйца нарезать мелкими кубиками, огурцы — так же мелко нарезать.
Зеленый лук измельчить и добавить к остальным ингредиентам. Соединить тунец, яйца, огурцы и лук, добавить майонез или йогурт с горчицей, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
Поджарить хлеб для тостов до золотистой корочки. Выложить белковую намазку на горячие тосты и подавать сразу к столу.
