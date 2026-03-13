Видео
Україна
Видео

Рецепт намазки на хлеб — быстрый завтрак за 5 минут

Рецепт намазки на хлеб — быстрый завтрак за 5 минут

Дата публикации 13 марта 2026 05:04
Намазка на хлеб за 5 минут — быстрый белковый завтрак
Белква намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Белковая намазка на хлеб сочетает нежный тунец, вареные яйца и свежие овощи. Она готовится за 5 минут и отлично подходит для быстрого и сытного завтрака, который заряжает энергией на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • огурец свежий или маринованный — 1-2 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • хлеб для тостов — 4-6 кусков.

Для заправки:

  • майонез или греческий йогурт с горчицей — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Слить жидкость с тунца и размять его вилкой до однородности. Вареные яйца нарезать мелкими кубиками, огурцы — так же мелко нарезать.

рецепт намазки на бутерброд
Зеленый лук и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук измельчить и добавить к остальным ингредиентам. Соединить тунец, яйца, огурцы и лук, добавить майонез или йогурт с горчицей, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.

рецепт намазки з тунцем
Намазка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Поджарить хлеб для тостов до золотистой корочки. Выложить белковую намазку на горячие тосты и подавать сразу к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

яйца бутерброд рецепт хлеб идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
