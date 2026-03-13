Намазка на хлеб за 5 минут — быстрый белковый завтрак

Белква намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Белковая намазка на хлеб сочетает нежный тунец, вареные яйца и свежие овощи. Она готовится за 5 минут и отлично подходит для быстрого и сытного завтрака, который заряжает энергией на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;

вареные яйца — 2 шт.;

огурец свежий или маринованный — 1-2 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

хлеб для тостов — 4-6 кусков.

Для заправки:

майонез или греческий йогурт с горчицей — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Слить жидкость с тунца и размять его вилкой до однородности. Вареные яйца нарезать мелкими кубиками, огурцы — так же мелко нарезать.

Зеленый лук и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Зеленый лук измельчить и добавить к остальным ингредиентам. Соединить тунец, яйца, огурцы и лук, добавить майонез или йогурт с горчицей, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.

Намазка и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Поджарить хлеб для тостов до золотистой корочки. Выложить белковую намазку на горячие тосты и подавать сразу к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

Ваша пробная версия Premium закончилась