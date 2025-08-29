Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Рецепт шакшуки на зиму — для зимових сніданків за 5 хвилин arrow

Рецепт шакшуки на зиму — для зимових сніданків за 5 хвилин

29 серпня 2025 15:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Шакшука на зиму за 5 хвилин — рецепт смачного соусу для швидких сніданків
Соус на зиму. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ця заготівля стане вашим секретом швидких і смачних сніданків. Взимку достатньо відкрити банку, розігріти соус і розбити кілька яєць, щоб за 5 хвилин отримати ароматну шакшуку. Соковиті помідори, ніжний перець і обсмажена цибуля створюють неповторний смак літа, який зігріє навіть у морозні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • цибуля — 250 г;
  • солодкий перець — 250 г;
  • олія без запаху — 125 мл.;
  • сіль — 20 г (1 ст. л.).

Спосіб приготування

Помідори обдати окропом і зняти з них шкірку. М’якоть нарізати кубиками. Цибулю та перець також подрібнити.

соус шакшука на зиму
Овочі в каструлі. Фото: кадр з відео

У глибокій сковороді або каструлі розігріти олію. Додати цибулю та перець, підсмажити близько 7–8 хвилин до м’якості. Потім додати помідори та сіль. Варити на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт шакшуки в банці на зиму
Готовий соус. Фото: кадр з відео

Готову суміш розкласти по стерилізованих банках, протерти краї та щільно закрити кришками. Після охолодження зберігати у прохолодному місці. Такий соус чудово смакує взимку: достатньо лише розігріти його на сковороді та додати яйця і смачний сніданок шакшука буде готовий усього за кілька хвилин.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт шакшука заготівля на зиму соус
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації