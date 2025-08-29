Шакшука на зиму за 5 хвилин — рецепт смачного соусу для швидких сніданків

Соус на зиму. Фото: кадр з відео

Ця заготівля стане вашим секретом швидких і смачних сніданків. Взимку достатньо відкрити банку, розігріти соус і розбити кілька яєць, щоб за 5 хвилин отримати ароматну шакшуку. Соковиті помідори, ніжний перець і обсмажена цибуля створюють неповторний смак літа, який зігріє навіть у морозні дні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

цибуля — 250 г;

солодкий перець — 250 г;

олія без запаху — 125 мл.;

сіль — 20 г (1 ст. л.).

Спосіб приготування

Помідори обдати окропом і зняти з них шкірку. М’якоть нарізати кубиками. Цибулю та перець також подрібнити.

Овочі в каструлі. Фото: кадр з відео

У глибокій сковороді або каструлі розігріти олію. Додати цибулю та перець, підсмажити близько 7–8 хвилин до м’якості. Потім додати помідори та сіль. Варити на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.

Готовий соус. Фото: кадр з відео

Готову суміш розкласти по стерилізованих банках, протерти краї та щільно закрити кришками. Після охолодження зберігати у прохолодному місці. Такий соус чудово смакує взимку: достатньо лише розігріти його на сковороді та додати яйця і смачний сніданок шакшука буде готовий усього за кілька хвилин.

