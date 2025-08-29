Шакшука на зиму за 5 минут — рецепт вкусного соуса для быстрых завтраков

Соус на зиму. Фото: кадр из видео

Эта заготовка станет вашим секретом быстрых и вкусных завтраков. Зимой достаточно открыть банку, разогреть соус и разбить несколько яиц, чтобы за 5 минут получить ароматную шакшуку. Сочные помидоры, нежный перец и обжаренный лук создают неповторимый вкус лета, который согреет даже в морозные дни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

лук — 250 г;

сладкий перец — 250 г;

масло без запаха — 125 мл.;

соль — 20 г (1 ст. л.).

Способ приготовления

Помидоры обдать кипятком и снять с них кожицу. Мякоть нарезать кубиками. Лук и перец также измельчить.

Овощи в кастрюле. Фото: кадр из видео

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть растительное масло. Добавить лук и перец, поджарить около 7-8 минут до мягкости. Затем добавить помидоры и соль. Варить на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.

Готовый соус. Фото: кадр из видео

Готовую смесь разложить по стерилизованным банкам, протереть края и плотно закрыть крышками. После остывания хранить в прохладном месте. Такой соус прекрасно подходит зимой: достаточно лишь разогреть его на сковороде и добавить яйца и вкусный завтрак шакшука будет готов всего за несколько минут.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.