Шакшука на зиму за 5 минут — рецепт вкусного соуса для быстрых завтраков

Рецепт шакшуки на зиму — для зимних завтраков за 5 минут
Эта заготовка станет вашим секретом быстрых и вкусных завтраков. Зимой достаточно открыть банку, разогреть соус и разбить несколько яиц, чтобы за 5 минут получить ароматную шакшуку. Сочные помидоры, нежный перец и обжаренный лук создают неповторимый вкус лета, который согреет даже в морозные дни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- лук — 250 г;
- сладкий перец — 250 г;
- масло без запаха — 125 мл.;
- соль — 20 г (1 ст. л.).
Способ приготовления
Помидоры обдать кипятком и снять с них кожицу. Мякоть нарезать кубиками. Лук и перец также измельчить.
В глубокой сковороде или кастрюле разогреть растительное масло. Добавить лук и перец, поджарить около 7-8 минут до мягкости. Затем добавить помидоры и соль. Варить на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
Готовую смесь разложить по стерилизованным банкам, протереть края и плотно закрыть крышками. После остывания хранить в прохладном месте. Такой соус прекрасно подходит зимой: достаточно лишь разогреть его на сковороде и добавить яйца и вкусный завтрак шакшука будет готов всего за несколько минут.
