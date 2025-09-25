Чечевица по-турецки — рецепт приготовления полезного блюда для женского здоровья

Чечевица на сковороде. Фото: кадр из видео

Чечевица по-турецки — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое идеально подходит для ежедневного питания. Благодаря сочетанию красной чечевицы, овощей и ароматных специй оно получается питательным, сытным и одновременно легким. Такой рецепт считают настоящим супер фудом, особенно ценным для женского здоровья, ведь он содержит много белка, клетчатки и важных микроэлементов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 200 г;

картофель — 2 шт.;

красная чечевица — 150 г;

вода — 350 мл.;

томатное пюре — 130 г;

подсолнечное масло — для жарки;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — 2 ч. л. (или по своему вкусу);

черный молотый перец — по своему вкусу;

сушеный орегано — по своему вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Морковь также нарезать мелким кубиком. На разогретую сковороду влить масло, выложить лук и морковь, обжарить 5 минут на среднем огне, помешивая.

Нарезанная морковь. Фото: кадр из видео

Картофель нарезать небольшими кусочками и добавить к овощам. Красную чечевицу заранее промыть, залить водой, довести до кипения, проварить 3 минуты, слить лишнюю жидкость и выложить в сковородку.

Добавление чечевицы. Фото: кадр из видео

Добавить 350 мл. воды, всыпать специи: кориандр, сушеный чеснок, соль, перец, орегано и лавровый лист. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20 минут, периодически помешивая.

Томатная паста. Фото: кадр из видео

Через 10 минут влить томатное пюре, снова перемешать и при необходимости подкорректировать количество соли. Доварить еще 10 минут до мягкости овощей и образования густого блюда.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Если нужно, добавить немного воды для желаемой консистенции. Подавать чечевицу по-турецки горячей как самостоятельное блюдо или с лавашем.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.