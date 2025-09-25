Чечевица по-турецки — рецепт приготовления полезного блюда для женского здоровья

Рецепт чечевицы по-турецки — супер фуд для женского здоровья
Чечевица по-турецки — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое идеально подходит для ежедневного питания. Благодаря сочетанию красной чечевицы, овощей и ароматных специй оно получается питательным, сытным и одновременно легким. Такой рецепт считают настоящим супер фудом, особенно ценным для женского здоровья, ведь он содержит много белка, клетчатки и важных микроэлементов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 200 г;
- картофель — 2 шт.;
- красная чечевица — 150 г;
- вода — 350 мл.;
- томатное пюре — 130 г;
- подсолнечное масло — для жарки;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- соль — 2 ч. л. (или по своему вкусу);
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- сушеный орегано — по своему вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Морковь также нарезать мелким кубиком. На разогретую сковороду влить масло, выложить лук и морковь, обжарить 5 минут на среднем огне, помешивая.
Картофель нарезать небольшими кусочками и добавить к овощам. Красную чечевицу заранее промыть, залить водой, довести до кипения, проварить 3 минуты, слить лишнюю жидкость и выложить в сковородку.
Добавить 350 мл. воды, всыпать специи: кориандр, сушеный чеснок, соль, перец, орегано и лавровый лист. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20 минут, периодически помешивая.
Через 10 минут влить томатное пюре, снова перемешать и при необходимости подкорректировать количество соли. Доварить еще 10 минут до мягкости овощей и образования густого блюда.
Если нужно, добавить немного воды для желаемой консистенции. Подавать чечевицу по-турецки горячей как самостоятельное блюдо или с лавашем.
