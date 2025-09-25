Відео
Рецепт сочевиці по-турецьки — супер фуд для жіночого здоров'я

Рецепт сочевиці по-турецьки — супер фуд для жіночого здоров'я

Дата публікації: 25 вересня 2025 01:04
Сочевиця по-турецьки — рецепт приготування корисної страви для жіночого здоров’я
Сочевиця на пательні. Фото: кадр з відео

Сочевиця по-турецьки — це не лише смачна, а й дуже корисна страва, яка ідеально підходить для щоденного харчування. Завдяки поєднанню червоної сочевиці, овочів і ароматних спецій вона виходить поживною, ситною та водночас легкою. Такий рецепт вважають справжнім супер фудом, особливо цінним для жіночого здоров’я, адже він містить багато білка, клітковини та важливих мікроелементів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 200 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • червона сочевиця — 150 г;
  • вода — 350 мл.;
  • томатне пюре — 130 г;
  • соняшникова олія — для смаження;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л. (або до свого смаку);
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сушений орегано — до свого смаку;
  • лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Цибулю почистити та нарізати невеликими кубиками. Моркву також нарізати дрібним кубиком. На розігріту сковорідку влити олію, викласти цибулю та моркву, обсмажити 5 хвилин на середньому вогні, помішуючи.

сочевиця по-турецьки, рецепт приготування корисної страви для жіночого здоров’я
Нарізана морква. Фото: кадр з відео

Картоплю нарізати невеликими шматочками та додати до овочів. Червону сочевицю заздалегідь промити, залити водою, довести до кипіння, проварити 3 хвилини, злити зайву рідину й викласти у сковорідку.

сочевиця по-турецьки, рецепт приготування корисної страви
Додавання сочевиці. Фото: кадр з відео

Додати 350 мл. води, всипати спеції: коріандр, сушений часник, сіль, перець, орегано та лавровий лист. Добре перемішати, накрити кришкою та готувати на середньому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи.

сочевиця по-турецьки, рецепт приготування
Томатна паста. Фото: кадр з відео

Через 10 хвилин влити томатне пюре, знову перемішати й при необхідності підкоригувати кількість солі. Доварити ще 10 хвилин до м’якості овочів та утворення густої страви.

сочевиця по-турецьки, простий рецепт приготування
Готова страва. Фото: кадр з відео

Якщо потрібно, додати трохи води для бажаної консистенції. Подавати сочевицю по-турецьки гарячою як самостійну страву або з лавашем.

здоров'я рецепт суп крупа сочевиця
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
