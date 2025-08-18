Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат "Ассорти" с грибами и овощами на зиму — рецепт консервации arrow

Салат "Ассорти" с грибами и овощами на зиму — рецепт консервации

18 августа 2025 15:04
Марина Евтягина - Редактор
Салат ассорти с шампиньонами и овощами на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации
Салат "Ассорти". Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот салат ассорти с шампиньонами и овощами на зиму станет настоящей находкой для хозяек. Сочетание хрустящих огурцов, ароматных грибов, сочного перца и нежного лука создает яркий вкус и аппетитный вид. Заготовка идеально подойдет к любому блюду, а в холодное время года напомнит о щедром летнем урожае.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 1,5 кг;
  • шампиньоны — 1 кг;
  • перец сладкий — 1 кг;
  • лук — 500 г.

Для рассола:

  • вода — 2,5 л.;
  • соль — 1 стакан (250 г).

Для маринада:

  • вода — 3 стакана;
  • сахар — 2,5 стакана;
  • уксус 9 % — 300 мл.

Способ приготовления

Тщательно вымыть огурцы и разрезать их пополам фигурным ножом. Если огурцы совсем мелкие, оставить их целыми — они будут хорошо смотреться в банках.

салат на зиму
Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны лучше брать маленькие, ведь они лучше всего сохраняют форму. Большие грибы разрезать на четыре части, средние — пополам. Перец очистить от семян и нарезать полосками или кубиками. Лук почистить и нарезать полукольцами, а если луковицы большие — разделить на четверти.

рецепт салату на зиму
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску влить 2,5 литра воды, растворить соль и высыпать туда все подготовленные овощи и грибы. Тщательно перемешать и оставить на 2 часа. За это время овощи пустят сок, станут хрустящими и насыщенными. Периодически смесь следует перемешивать.

смачний салата з овочами на зиму
Салат в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 2 часа слить рассол. Подготовить банки: хорошо вымыть, простерилизовать и высушить. Наполнить их овощами и грибами доверху, немного встряхивая для уплотнения. Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, сахар и уксус. Поставить на огонь и довести до кипения, пока сахар полностью не растворится. Горячим маринадом сразу залить овощную смесь в банках доверху.

рецепт салату з печерицями на зиму
Овощное ассорти на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрыть крышками и поставить в большую кастрюлю с теплой водой для стерилизации. На дно кастрюли положить полотенце, чтобы банки не треснули. Вода должна доходить до "плечиков".

После закипания стерилизовать полулитровые банки 10 минут, литровые — 15 минут. Затем плотно закатать крышки, перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация грибы салат на зиму овощи на зиму шампиньоны
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации