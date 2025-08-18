Салат ассорти с шампиньонами и овощами на зиму — рецепт приготовления вкусной консервации

Салат "Ассорти". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат ассорти с шампиньонами и овощами на зиму станет настоящей находкой для хозяек. Сочетание хрустящих огурцов, ароматных грибов, сочного перца и нежного лука создает яркий вкус и аппетитный вид. Заготовка идеально подойдет к любому блюду, а в холодное время года напомнит о щедром летнем урожае.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

огурцы — 1,5 кг;

шампиньоны — 1 кг;

перец сладкий — 1 кг;

лук — 500 г.

Для рассола:

вода — 2,5 л.;

соль — 1 стакан (250 г).

Для маринада:

вода — 3 стакана;

сахар — 2,5 стакана;

уксус 9 % — 300 мл.

Способ приготовления

Тщательно вымыть огурцы и разрезать их пополам фигурным ножом. Если огурцы совсем мелкие, оставить их целыми — они будут хорошо смотреться в банках.

Ингредиенты для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны лучше брать маленькие, ведь они лучше всего сохраняют форму. Большие грибы разрезать на четыре части, средние — пополам. Перец очистить от семян и нарезать полосками или кубиками. Лук почистить и нарезать полукольцами, а если луковицы большие — разделить на четверти.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску влить 2,5 литра воды, растворить соль и высыпать туда все подготовленные овощи и грибы. Тщательно перемешать и оставить на 2 часа. За это время овощи пустят сок, станут хрустящими и насыщенными. Периодически смесь следует перемешивать.

Салат в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 2 часа слить рассол. Подготовить банки: хорошо вымыть, простерилизовать и высушить. Наполнить их овощами и грибами доверху, немного встряхивая для уплотнения. Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, сахар и уксус. Поставить на огонь и довести до кипения, пока сахар полностью не растворится. Горячим маринадом сразу залить овощную смесь в банках доверху.

Овощное ассорти на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрыть крышками и поставить в большую кастрюлю с теплой водой для стерилизации. На дно кастрюли положить полотенце, чтобы банки не треснули. Вода должна доходить до "плечиков".

После закипания стерилизовать полулитровые банки 10 минут, литровые — 15 минут. Затем плотно закатать крышки, перевернуть банки вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

