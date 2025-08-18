Відео
Салат "Асорті" з грибами та овочами на зиму — рецепт консервації

18 серпня 2025 15:04
Марина Євтягіна - Редактор
Салат асорті з печерицями та овочами на зиму — рецепт приготування смачної консервації
Салат "Асорті". Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат асорті з печерицями та овочами на зиму стане справжньою знахідкою для господинь. Поєднання хрустких огірків, ароматних грибів, соковитого перцю та ніжної цибулі створює яскравий смак і апетитний вигляд. Заготівля ідеально підійде до будь-якої страви, а в холодну пору року нагадає про щедрий літній урожай.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,5 кг;
  • печериці — 1 кг;
  • перець солодкий — 1 кг;
  • цибуля — 500 г.

Для розсолу:

  • вода — 2,5 л;
  • сіль — 1 склянка (250 г).

Для маринаду:

  • вода — 3 склянки;
  • цукор — 2,5 склянки;
  • оцет 9 % — 300 мл.

Спосіб приготування

Ретельно вимити огірки та розрізати їх навпіл фігурним ножем. Якщо огірки зовсім дрібні, залишити їх цілими — вони будуть мати гарний вигляд у банках.

салат на зиму
Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Печериці краще брати маленькі, адже вони найкраще зберігають форму. Великі гриби розрізати на чотири частини, середні — навпіл. Перець очистити від насіння та нарізати смужками або кубиками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями, а якщо цибулини великі — розділити на чверті.

рецепт салату на зиму
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску влити 2,5 літра води, розчинити сіль і висипати туди всі підготовлені овочі та гриби. Ретельно перемішати та залишити на 2 години. За цей час овочі пустять сік, стануть хрусткими та насиченими. Періодично суміш слід перемішувати.

смачний салата з овочами на зиму
Салат у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 2 години злити розсіл. Підготувати банки: добре вимити, простерилізувати та висушити. Наповнити їх овочами та грибами доверху, трохи струшуючи для ущільнення. Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, цукор і оцет. Поставити на вогонь і довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Гарячим маринадом одразу залити овочеву суміш у банках доверху.

рецепт салату з печерицями на зиму
Овочеве асорті на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити кришками та поставити у велику каструлю з теплою водою для стерилізації. На дно каструлі покласти рушник, щоб банки не тріснули. Вода повинна доходити до "плечиків".

Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин, літрові — 15 хвилин. Потім щільно закатати кришки, перевернути банки догори дном і закутати ковдрою до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

консервація гриби салат на зиму овочі на зиму печериці
