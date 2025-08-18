Салат асорті з печерицями та овочами на зиму — рецепт приготування смачної консервації

Салат "Асорті". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат асорті з печерицями та овочами на зиму стане справжньою знахідкою для господинь. Поєднання хрустких огірків, ароматних грибів, соковитого перцю та ніжної цибулі створює яскравий смак і апетитний вигляд. Заготівля ідеально підійде до будь-якої страви, а в холодну пору року нагадає про щедрий літній урожай.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

огірки — 1,5 кг;

печериці — 1 кг;

перець солодкий — 1 кг;

цибуля — 500 г.

Для розсолу:

вода — 2,5 л;

сіль — 1 склянка (250 г).

Для маринаду:

вода — 3 склянки;

цукор — 2,5 склянки;

оцет 9 % — 300 мл.

Спосіб приготування

Ретельно вимити огірки та розрізати їх навпіл фігурним ножем. Якщо огірки зовсім дрібні, залишити їх цілими — вони будуть мати гарний вигляд у банках.

Інгредієнти для рецепта. Фото: smakuiemo.com.ua

Печериці краще брати маленькі, адже вони найкраще зберігають форму. Великі гриби розрізати на чотири частини, середні — навпіл. Перець очистити від насіння та нарізати смужками або кубиками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями, а якщо цибулини великі — розділити на чверті.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску влити 2,5 літра води, розчинити сіль і висипати туди всі підготовлені овочі та гриби. Ретельно перемішати та залишити на 2 години. За цей час овочі пустять сік, стануть хрусткими та насиченими. Періодично суміш слід перемішувати.

Салат у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 2 години злити розсіл. Підготувати банки: добре вимити, простерилізувати та висушити. Наповнити їх овочами та грибами доверху, трохи струшуючи для ущільнення. Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, цукор і оцет. Поставити на вогонь і довести до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться. Гарячим маринадом одразу залити овочеву суміш у банках доверху.

Овочеве асорті на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрити кришками та поставити у велику каструлю з теплою водою для стерилізації. На дно каструлі покласти рушник, щоб банки не тріснули. Вода повинна доходити до "плечиків".

Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин, літрові — 15 хвилин. Потім щільно закатати кришки, перевернути банки догори дном і закутати ковдрою до повного охолодження.

