Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — замечательный рецепт arrow

Салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — замечательный рецепт

14 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Салат на зиму из кабачков — рецепт приготовления вкусной и ароматной заготовки
Салат на зиму из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Очень вкусный салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — это яркая, ароматная и полезная заготовка, которая украсит любой зимний стол. Сочетание кабачков, сладкого перца, моркови и лука создает гармоничный вкус, а нежная маринадная заливка делает овощи сочными и аппетитными. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и сохраняет в себе вкус лета на долгие месяцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • перец сладкий болгарский — 200 г;
  • лук — 200 г;
  • морковь — 200 г;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 0,5 стакана (250 мл.);
  • масло — 0,5 стакана;
  • уксус 9% — 0,5 стакана.

Способ приготовления

Кабачки тщательно вымыть и нарезать тонкой соломкой, не очищая кожуру — так заготовка будет иметь красивый вид с желтыми, зелеными и белыми полосками.

салат на зиму з кабачками
Нарезанные овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Сладкий перец нарезать такой же тонкой соломкой, лук — полосками, морковь натереть на крупной терке. Переложить все овощи в большую миску и слегка перемешать.

салат з кабачками та перцем на зиму
Салат в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, сахар, влить масло и уксус. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом. Разложить салат в стерильные пол-литровые банки, заполняя их равномерно.

салат з кабачками на зиму рецепт
Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить банки в кастрюлю для стерилизации, на дно положить полотенце, залить водой до "плечиков" банок. Довести до кипения, уменьшить огонь и стерилизовать 20 минут с момента появления пузырьков. Вынуть банки, сразу закрутить крышками. По желанию можно укутать одеялом до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт рецепт из кабачка заготовка на зиму салат на зиму сладкий перец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации