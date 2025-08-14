Салат на зиму из кабачков — рецепт приготовления вкусной и ароматной заготовки

Салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — замечательный рецепт
Очень вкусный салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — это яркая, ароматная и полезная заготовка, которая украсит любой зимний стол. Сочетание кабачков, сладкого перца, моркови и лука создает гармоничный вкус, а нежная маринадная заливка делает овощи сочными и аппетитными. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и сохраняет в себе вкус лета на долгие месяцы.
Вам понадобится:
- кабачки — 1,5 кг;
- перец сладкий болгарский — 200 г;
- лук — 200 г;
- морковь — 200 г;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 0,5 стакана (250 мл.);
- масло — 0,5 стакана;
- уксус 9% — 0,5 стакана.
Способ приготовления
Кабачки тщательно вымыть и нарезать тонкой соломкой, не очищая кожуру — так заготовка будет иметь красивый вид с желтыми, зелеными и белыми полосками.
Сладкий перец нарезать такой же тонкой соломкой, лук — полосками, морковь натереть на крупной терке. Переложить все овощи в большую миску и слегка перемешать.
Добавить соль, сахар, влить масло и уксус. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом. Разложить салат в стерильные пол-литровые банки, заполняя их равномерно.
Поставить банки в кастрюлю для стерилизации, на дно положить полотенце, залить водой до "плечиков" банок. Довести до кипения, уменьшить огонь и стерилизовать 20 минут с момента появления пузырьков. Вынуть банки, сразу закрутить крышками. По желанию можно укутать одеялом до полного остывания.
