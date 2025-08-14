Салат на зиму из кабачков — рецепт приготовления вкусной и ароматной заготовки

Салат на зиму из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Очень вкусный салат на зиму из кабачков "Хозяйка года" — это яркая, ароматная и полезная заготовка, которая украсит любой зимний стол. Сочетание кабачков, сладкого перца, моркови и лука создает гармоничный вкус, а нежная маринадная заливка делает овощи сочными и аппетитными. Такой салат готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и сохраняет в себе вкус лета на долгие месяцы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кабачки — 1,5 кг;

перец сладкий болгарский — 200 г;

лук — 200 г;

морковь — 200 г;

соль — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 0,5 стакана (250 мл.);

масло — 0,5 стакана;

уксус 9% — 0,5 стакана.

Способ приготовления

Кабачки тщательно вымыть и нарезать тонкой соломкой, не очищая кожуру — так заготовка будет иметь красивый вид с желтыми, зелеными и белыми полосками.

Нарезанные овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Сладкий перец нарезать такой же тонкой соломкой, лук — полосками, морковь натереть на крупной терке. Переложить все овощи в большую миску и слегка перемешать.

Салат в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, сахар, влить масло и уксус. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались маринадом. Разложить салат в стерильные пол-литровые банки, заполняя их равномерно.

Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить банки в кастрюлю для стерилизации, на дно положить полотенце, залить водой до "плечиков" банок. Довести до кипения, уменьшить огонь и стерилизовать 20 минут с момента появления пузырьков. Вынуть банки, сразу закрутить крышками. По желанию можно укутать одеялом до полного остывания.

