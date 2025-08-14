Салат на зиму з кабачків — рецепт приготування смачної та ароматної заготівлі

Салат на зиму з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Дуже смачний салат на зиму з кабачків "Господиня року" — це яскрава, ароматна та корисна заготівля, яка прикрасить будь-який зимовий стіл. Поєднання кабачків, солодкого перцю, моркви та цибулі створює гармонійний смак, а ніжна маринадна заливка робить овочі соковитими та апетитними. Такий салат готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і зберігає у собі смак літа на довгі місяці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кабачки — 1,5 кг;

перець солодкий болгарський — 200 г;

цибуля — 200 г;

морква — 200 г;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

цукор — 0,5 склянки (250 мл);

олія — 0,5 склянки;

оцет 9% — 0,5 склянки.

Спосіб приготування

Кабачки ретельно вимити та нарізати тонкою соломкою, не очищаючи шкірку — так заготівля матиме гарний вигляд із жовтими, зеленими та білими смужками.

Нарізан овочі.

Солодкий перець нарізати такою ж тонкою соломкою, цибулю — смужками, моркву натерти на великій тертці. Перекласти всі овочі у велику миску та злегка перемішати.

Салат у банках.

Додати сіль, цукор, влити олію та оцет. Добре перемішати та залишити на 15 хвилин, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом. Розкласти салат у стерильні півлітрові банки, заповнюючи їх рівномірно.

Салат з кабачками.

Поставити банки у каструлю для стерилізації, на дно покласти рушник, залити водою до "плечиків" банок. Довести до кипіння, зменшити вогонь і стерилізувати 20 хвилин від моменту появи бульбашок. Вийняти банки, одразу закрутити кришками. За бажанням можна укутати ковдрою до повного охолодження.

