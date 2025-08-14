Відео
Салат на зиму з кабачків "Господиня року" — чудовий рецепт

14 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Салат на зиму з кабачків — рецепт приготування смачної та ароматної заготівлі
Салат на зиму з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Дуже смачний салат на зиму з кабачків "Господиня року" — це яскрава, ароматна та корисна заготівля, яка прикрасить будь-який зимовий стіл. Поєднання кабачків, солодкого перцю, моркви та цибулі створює гармонійний смак, а ніжна маринадна заливка робить овочі соковитими та апетитними. Такий салат готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і зберігає у собі смак літа на довгі місяці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 1,5 кг;
  • перець солодкий болгарський — 200 г;
  • цибуля — 200 г;
  • морква — 200 г;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • цукор — 0,5 склянки (250 мл);
  • олія — 0,5 склянки;
  • оцет 9% — 0,5 склянки.

Спосіб приготування

Кабачки ретельно вимити та нарізати тонкою соломкою, не очищаючи шкірку — так заготівля матиме гарний вигляд із жовтими, зеленими та білими смужками.

салат на зиму з кабачками
Нарізан овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкий перець нарізати такою ж тонкою соломкою, цибулю — смужками, моркву натерти на великій тертці. Перекласти всі овочі у велику миску та злегка перемішати.

салат з кабачками та перцем на зиму
Салат у банках. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, цукор, влити олію та оцет. Добре перемішати та залишити на 15 хвилин, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом. Розкласти салат у стерильні півлітрові банки, заповнюючи їх рівномірно.

салат з кабачками на зиму рецепт
Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити банки у каструлю для стерилізації, на дно покласти рушник, залити водою до "плечиків" банок. Довести до кипіння, зменшити вогонь і стерилізувати 20 хвилин від моменту появи бульбашок. Вийняти банки, одразу закрутити кришками. За бажанням можна укутати ковдрою до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

рецепт рецепт з кабачка заготівля на зиму салат на зиму солодкий перець
