Торт с крекером, бананом и киви без выпечки — простой рецепт нежного десерта

Торт без выпечки.

Этот торт без выпечки — настоящая находка, когда хочется сладкого без лишних усилий. Сочетание нежной сметаны, хрустящего крекера, сладкого банана и легкой кислинки киви создает гармоничный и свежий вкус. Десерт готовится просто, а выглядит эффектно и всегда получается.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

крекер с маком — 300 г;

сметана жирностью около 20% — 500 мл.;

сахар — 100 г;

бананы — 2 шт.;

киви — 4-5 шт.

Способ приготовления

Киви очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками. Бананы нарезать сначала пластинками, а затем небольшими кусочками, чтобы они равномерно распределялись в торте.

Приготовление торта.

В глубокую миску добавить сметану и сахар, хорошо перемешать до полного растворения сахара. Добавить крекер с маком и нарезанные бананы, аккуратно перемешать лопаткой или ложкой. Крекер должен немного впитать крем, но не размокнуть полностью — именно тогда торт получится нежным, но сохранит структуру.

Готовый торт.

Миску, в которой будет формироваться торт, застелить пищевой пленкой. Для удобства миску можно слегка смочить водой, тогда пленка будет плотно прилегать к стенкам. На дно выложить кружочки киви, красиво распределяя их по всей поверхности. Далее небольшими порциями выкладывать смесь из крекера, сметаны и бананов. Каждый слой осторожно разравнивать и слегка уплотнять, чтобы не оставалось воздушных пустот.

Кусок торта.

Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше всего - на ночь, чтобы десерт хорошо стабилизировался и пропитался. Готовый торт достать из холодильника, снять пленку сверху, накрыть большой тарелкой или блюдом и аккуратно перевернуть. Снять миску и пищевую пленку — десерт полностью готов к подаче.

