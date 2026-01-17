Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт із крекером, бананом і ківі без випічки — смачний десерт

Торт із крекером, бананом і ківі без випічки — смачний десерт

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 03:04
Торт із крекером, бананом і ківі без випічки — простий рецепт ніжного десерту
Торт без випічки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт без випічки — справжня знахідка, коли хочеться солодкого без зайвих зусиль. Поєднання ніжної сметани, хрумкого крекера, солодкого банана та легкої кислинки ківі створює гармонійний і свіжий смак. Десерт готується просто, а виглядає ефектно й завжди вдається.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • крекер з маком — 300 г;
  • сметана жирністю близько 20 % — 500 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • банани — 2 шт.;
  • ківі — 4–5 шт.

Спосіб приготування

Ківі очистити від шкірки та нарізати тонкими кружальцями. Банани нарізати спочатку пластинками, а потім невеликими шматочками, щоб вони рівномірно розподілялися в торті.

торт без випічки з крекером, бананами та ківі
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску додати сметану та цукор, добре перемішати до повного розчинення цукру. Додати крекер з маком і нарізані банани, акуратно перемішати лопаткою або ложкою. Крекер має трохи увібрати крем, але не розмокнути повністю — саме тоді торт вийде ніжним, але збереже структуру.

смачний торт без випічки з крекером, бананами та ківі
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Миску, в якій буде формуватися торт, застелити харчовою плівкою. Для зручності миску можна злегка змочити водою, тоді плівка щільно прилягатиме до стінок. На дно викласти кружальця ківі, красиво розподіляючи їх по всій поверхні. Далі невеликими порціями викладати суміш із крекера, сметани та бананів. Кожен шар обережно розрівнювати та злегка ущільнювати, щоб не залишалося повітряних порожнин.

рецепт торта без випічки з крекером, бананами та ківі
Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити торт харчовою плівкою та поставити в холодильник щонайменше на 6–8 годин, а найкраще — на ніч, щоб десерт добре стабілізувався та просочився. Готовий торт дістати з холодильника, зняти плівку зверху, накрити великою тарілкою або блюдом і акуратно перевернути. Зняти миску та харчову плівку — десерт повністю готовий до подачі.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт ківі без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації