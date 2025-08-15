Варенье из кизила на зиму — ароматный рецепт с витамином С

Варенье на зиму с витамином С — понадобится 1 кг кизила
Варенье из кизила — это не только вкусный, но и очень полезный десерт, ведь кизил богат витамином С и природными антиоксидантами. Его яркий вкус и насыщенный аромат идеально сочетаются с горячим чаем в холодные вечера. Приготовление простое, а результат точно превзойдет все ожидания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.
Вам понадобится:
- кизил — 1 кг;
- сахар — 1 кг;
- вода — 250 мл.
Способ приготовления
Кизил хорошо промыть и обсушить. В кастрюле подогреть воду, добавить сахар и размешать до полного растворения — получится сироп.
Выложить в сироп подготовленный кизил, довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять с огня и полностью охладить.
Повторить процесс три раза. Четвертый раз довести до кипения и варить 10 минут.
Горячим разлить по стерилизованным банкам и закрутить крышками.
Хранить в темном прохладном месте.
