Варенье из кизила на зиму — ароматный рецепт с витамином С

Варенье из кизила. Фото: кадр из видео

Варенье из кизила — это не только вкусный, но и очень полезный десерт, ведь кизил богат витамином С и природными антиоксидантами. Его яркий вкус и насыщенный аромат идеально сочетаются с горячим чаем в холодные вечера. Приготовление простое, а результат точно превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

Вам понадобится:

кизил — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 250 мл.

Способ приготовления

Кизил хорошо промыть и обсушить. В кастрюле подогреть воду, добавить сахар и размешать до полного растворения — получится сироп.

Приготовление сиропа. Фото: кадр из видео

Выложить в сироп подготовленный кизил, довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять с огня и полностью охладить.

Кизил и сахар. Фото: кадр из видео

Повторить процесс три раза. Четвертый раз довести до кипения и варить 10 минут.

Кизил в сиропе. Фото: кадр из видео

Горячим разлить по стерилизованным банкам и закрутить крышками.

Варенье с кизилом. Фото: кадр из видео

Хранить в темном прохладном месте.

