Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Варенье на зиму с витамином С — понадобится 1 кг кизила arrow

Варенье на зиму с витамином С — понадобится 1 кг кизила

15 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Варенье из кизила на зиму — ароматный рецепт с витамином С
Варенье из кизила. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Варенье из кизила — это не только вкусный, но и очень полезный десерт, ведь кизил богат витамином С и природными антиоксидантами. Его яркий вкус и насыщенный аромат идеально сочетаются с горячим чаем в холодные вечера. Приготовление простое, а результат точно превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кизил — 1 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • вода — 250 мл.

Способ приготовления

Кизил хорошо промыть и обсушить. В кастрюле подогреть воду, добавить сахар и размешать до полного растворения — получится сироп.

варення з кизилу
Приготовление сиропа. Фото: кадр из видео

Выложить в сироп подготовленный кизил, довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять с огня и полностью охладить.

рецепт варення з кизилом
Кизил и сахар. Фото: кадр из видео

Повторить процесс три раза. Четвертый раз довести до кипения и варить 10 минут.

як приготувати варення з кизилом
Кизил в сиропе. Фото: кадр из видео

Горячим разлить по стерилизованным банкам и закрутить крышками.

що таке кизил
Варенье с кизилом. Фото: кадр из видео

Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

ягоды рецепт витамин С варенье заготовка на зиму кизил
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации