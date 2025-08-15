Варення з кизилу на зиму — ароматний рецепт із вітаміном С

Варення з кизилу. Фото: кадр з відео

Варення з кизилу — це не лише смачний, а й надзвичайно корисний десерт, адже кизил багатий на вітамін С та природні антиоксиданти. Його яскравий смак і насичений аромат ідеально поєднуються з гарячим чаєм у холодні вечори. Приготування просте, а результат точно перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кизил — 1 кг;

цукор — 1 кг;

вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Кизил добре промити та обсушити. У каструлі підігріти воду, додати цукор та розмішати до повного розчинення — вийде сироп.

Приготування сиропу. Фото: кадр з відео

Викласти у сироп підготовлений кизил, довести до кипіння та варити 5–7 хвилин. Зняти з вогню і повністю охолодити.

Кизил та цукор. Фото: кадр з відео

Повторити процес три рази. Четвертий раз довести до кипіння та варити 10 хвилин.

Кизил у сиропі. Фото: кадр з відео

Гарячим розлити по стерилізованих банках та закрутити кришками.

Варення з кизилом. Фото: кадр з відео

Зберігати в темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.