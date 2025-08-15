Варення з кизилу на зиму — ароматний рецепт із вітаміном С

Варення на зиму з вітаміном С — знадобиться 1 кг кизилу
Варення з кизилу — це не лише смачний, а й надзвичайно корисний десерт, адже кизил багатий на вітамін С та природні антиоксиданти. Його яскравий смак і насичений аромат ідеально поєднуються з гарячим чаєм у холодні вечори. Приготування просте, а результат точно перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.
Вам знадобиться:
- кизил — 1 кг;
- цукор — 1 кг;
- вода — 250 мл.
Спосіб приготування
Кизил добре промити та обсушити. У каструлі підігріти воду, додати цукор та розмішати до повного розчинення — вийде сироп.
Викласти у сироп підготовлений кизил, довести до кипіння та варити 5–7 хвилин. Зняти з вогню і повністю охолодити.
Повторити процес три рази. Четвертий раз довести до кипіння та варити 10 хвилин.
Гарячим розлити по стерилізованих банках та закрутити кришками.
Зберігати в темному прохолодному місці.
