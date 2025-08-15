Відео
Варення на зиму з вітаміном С — знадобиться 1 кг кизилу

15 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Варення з кизилу на зиму — ароматний рецепт із вітаміном С
Варення з кизилу. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Варення з кизилу — це не лише смачний, а й надзвичайно корисний десерт, адже кизил багатий на вітамін С та природні антиоксиданти. Його яскравий смак і насичений аромат ідеально поєднуються з гарячим чаєм у холодні вечори. Приготування просте, а результат точно перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кизил — 1 кг;
  • цукор — 1 кг;
  • вода — 250 мл.

Спосіб приготування

Кизил добре промити та обсушити. У каструлі підігріти воду, додати цукор та розмішати до повного розчинення — вийде сироп.

варення з кизилу
Приготування сиропу. Фото: кадр з відео

Викласти у сироп підготовлений кизил, довести до кипіння та варити 5–7 хвилин. Зняти з вогню і повністю охолодити.

рецепт варення з кизилом
Кизил та цукор. Фото: кадр з відео

Повторити процес три рази. Четвертий раз довести до кипіння та варити 10 хвилин. 

як приготувати варення з кизилом
Кизил у сиропі. Фото: кадр з відео

Гарячим розлити по стерилізованих банках та закрутити кришками.

що таке кизил
Варення з кизилом. Фото: кадр з відео

Зберігати в темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

ягоди рецепт вітамін С варення заготівля на зиму кизил
