Главная Вкус Взбитый лимон за 5 минут — самая вкусная начинка для блинов

Взбитый лимон за 5 минут — самая вкусная начинка для блинов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 03:04
Взбитый лимон за 5 минут — быстрый рецепт с фото идеальной начинки
Взбитый лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный, яркий и шелковистый крем с насыщенным цитрусовым ароматом способен превратить любую выпечку в настоящий десерт с характером. Этот рецепт поможет приготовить взбитый лимон всего за 5 минут, получив идеальную начинку для блинов, печенья или пирожных.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лимон — 1 шт.;
  • сахар — 65 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло сливочное — 75 г.

Способ приготовления

Снять с лимона цедру, не задевая белую часть, выжать сок. Перетереть цедру с сахаром до влажного ароматного состояния, чтобы кристаллы впитали эфирные масла и стали насыщенно лимонными по запаху.

рецепт начинки для млинців
Сахар и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца и свежевыжатый лимонный сок, тщательно перемешать венчиком до полной однородности. Перелить смесь в небольшую кастрюлю, поставить на слабый огонь и нагревать, постоянно помешивая венчиком. Готовить до заметного загустения, не допуская закипания, чтобы текстура осталась гладкой и нежной.

рецепт млинців
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, оставить на 5 минут для легкого остывания. Добавить сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кусочками, пробить блендером до воздушной кремовой консистенции.

рецепт начинки для млинців з лимонів
Лимонная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить лимонный крем в стеклянную банку, охладить в холодильнике не менее 1 часа для стабилизации текстуры.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Мясляной

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями.

Запеченные блины в заливке — рецепт вкуснейшего десерта.

Блинчики, которые не рвутся и подходят для замораживания — простой рецепт.

Главный секрет французских блинов "500" — удачный рецепт.

Яблочные блинчики из духовки на завтрак — новый простой рецепт.

Блинчики "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить.

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт.

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
