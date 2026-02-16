Взбитый лимон за 5 минут — быстрый рецепт с фото идеальной начинки

Взбитый лимон за 5 минут — самая вкусная начинка для блинов
Нежный, яркий и шелковистый крем с насыщенным цитрусовым ароматом способен превратить любую выпечку в настоящий десерт с характером. Этот рецепт поможет приготовить взбитый лимон всего за 5 минут, получив идеальную начинку для блинов, печенья или пирожных.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лимон — 1 шт.;
- сахар — 65 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло сливочное — 75 г.
Способ приготовления
Снять с лимона цедру, не задевая белую часть, выжать сок. Перетереть цедру с сахаром до влажного ароматного состояния, чтобы кристаллы впитали эфирные масла и стали насыщенно лимонными по запаху.
Добавить яйца и свежевыжатый лимонный сок, тщательно перемешать венчиком до полной однородности. Перелить смесь в небольшую кастрюлю, поставить на слабый огонь и нагревать, постоянно помешивая венчиком. Готовить до заметного загустения, не допуская закипания, чтобы текстура осталась гладкой и нежной.
Снять с огня, оставить на 5 минут для легкого остывания. Добавить сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кусочками, пробить блендером до воздушной кремовой консистенции.
Переложить лимонный крем в стеклянную банку, охладить в холодильнике не менее 1 часа для стабилизации текстуры.
