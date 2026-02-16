Взбитый лимон за 5 минут — быстрый рецепт с фото идеальной начинки

Взбитый лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный, яркий и шелковистый крем с насыщенным цитрусовым ароматом способен превратить любую выпечку в настоящий десерт с характером. Этот рецепт поможет приготовить взбитый лимон всего за 5 минут, получив идеальную начинку для блинов, печенья или пирожных.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лимон — 1 шт.;

сахар — 65 г;

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 75 г.

Способ приготовления

Снять с лимона цедру, не задевая белую часть, выжать сок. Перетереть цедру с сахаром до влажного ароматного состояния, чтобы кристаллы впитали эфирные масла и стали насыщенно лимонными по запаху.

Сахар и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца и свежевыжатый лимонный сок, тщательно перемешать венчиком до полной однородности. Перелить смесь в небольшую кастрюлю, поставить на слабый огонь и нагревать, постоянно помешивая венчиком. Готовить до заметного загустения, не допуская закипания, чтобы текстура осталась гладкой и нежной.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, оставить на 5 минут для легкого остывания. Добавить сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кусочками, пробить блендером до воздушной кремовой консистенции.

Лимонная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить лимонный крем в стеклянную банку, охладить в холодильнике не менее 1 часа для стабилизации текстуры.

