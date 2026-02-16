Відео
Відео

Збитий лимон за 5 хвилин — найсмачніша начинка для млинців

Дата публікації: 16 лютого 2026 03:04
Збитий лимон за 5 хвилин — швидкий рецепт з фото ідеальної начинки
Збитий лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний, яскравий і шовковистий крем із насиченим цитрусовим ароматом здатен перетворити будь-яку випічку на справжній десерт із характером. Цей рецепт допоможе приготувати збитий лимон усього за 5 хвилин, отримавши ідеальну начинку для млинців, печива чи тістечок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лимон — 1 шт.;
  • цукор — 65 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • масло вершкове — 75 г.

Спосіб приготування

Зняти з лимона цедру, не зачіпаючи білу частину, вичавити сік. Перетерти цедру з цукром до вологого ароматного стану, щоб кристали увібрали ефірні олії та стали насичено лимонними за запахом.

рецепт начинки для млинців
Цукор та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйця та свіжовичавлений лимонний сік, ретельно перемішати вінчиком до повної однорідності. Перелити суміш у невелику каструлю, поставити на слабкий вогонь і нагрівати, постійно помішуючи вінчиком. Готувати до помітного загущення, не допускаючи закипання, щоб текстура залишилася гладкою та ніжною.

рецепт млинців
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, залишити на 5 хвилин для легкого охолодження. Додати вершкове масло кімнатної температури, нарізане шматочками, пробити блендером до повітряної кремової консистенції.

рецепт начинки для млинців з лимонів
Лимонна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти лимонний крем у скляну банку, охолодити в холодильнику щонайменше 1 годину для стабілізації текстури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка. 

десерт рецепт лимон млинці Масниця Масний тиждень
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
