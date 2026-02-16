Збитий лимон за 5 хвилин — швидкий рецепт з фото ідеальної начинки

Збитий лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний, яскравий і шовковистий крем із насиченим цитрусовим ароматом здатен перетворити будь-яку випічку на справжній десерт із характером. Цей рецепт допоможе приготувати збитий лимон усього за 5 хвилин, отримавши ідеальну начинку для млинців, печива чи тістечок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лимон — 1 шт.;

цукор — 65 г;

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 75 г.

Спосіб приготування

Зняти з лимона цедру, не зачіпаючи білу частину, вичавити сік. Перетерти цедру з цукром до вологого ароматного стану, щоб кристали увібрали ефірні олії та стали насичено лимонними за запахом.

Цукор та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйця та свіжовичавлений лимонний сік, ретельно перемішати вінчиком до повної однорідності. Перелити суміш у невелику каструлю, поставити на слабкий вогонь і нагрівати, постійно помішуючи вінчиком. Готувати до помітного загущення, не допускаючи закипання, щоб текстура залишилася гладкою та ніжною.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, залишити на 5 хвилин для легкого охолодження. Додати вершкове масло кімнатної температури, нарізане шматочками, пробити блендером до повітряної кремової консистенції.

Лимонна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти лимонний крем у скляну банку, охолодити в холодильнику щонайменше 1 годину для стабілізації текстури.

