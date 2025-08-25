Кабачки в сацебели с чесноком на зиму — рецепт заготовки

Заготовка на зиму "Только для своих" — необходимо 2,5 кг кабачков
Заготовка на зиму "Только для своих" — кабачки с насыщенным соусом сацебели, ароматным чесноком и травами. Кабачки держат форму, вкус сбалансированный и выразительный, в банке выглядит аппетитно. Идеально для мясных блюд, гарниров и праздничных закусок.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки молодые — 2,5 кг;
- растительное масло — 100 мл.;
- сахар — 150-180 г;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л. (или базилик или тимьян);
- соус сацебели — 450-480 г;
- чеснок — 1 головка;
- уксус 9% — 80-100 мл.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кольцами или полукольцами толщиной около 1 см. В большую кастрюлю добавить кабачки, масло, сахар, соль, перец, орегано и соус сацебели, перемешать. Половину чеснока измельчить и добавить к массе, еще раз перемешать.
Поставить кастрюлю на умеренный огонь. С момента закипания готовить 30 минут, периодически помешивая. Через 15 минут добавить оставшийся измельченный чеснок. В конце добавить уксус, перемешать и прогреть еще 5-10 минут.
Подготовить стерилизованные банки и крышки. Горячие кабачки разложить по банкам, добавить соус до верха.
Плотно закрыть, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.
