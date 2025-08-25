Кабачки в сацебели с чесноком на зиму — рецепт заготовки

Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Заготовка на зиму "Только для своих" — кабачки с насыщенным соусом сацебели, ароматным чесноком и травами. Кабачки держат форму, вкус сбалансированный и выразительный, в банке выглядит аппетитно. Идеально для мясных блюд, гарниров и праздничных закусок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кабачки молодые — 2,5 кг;

растительное масло — 100 мл.;

сахар — 150-180 г;

соль — 1 ст. л. с горкой;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

орегано — 1 ч. л. (или базилик или тимьян);

соус сацебели — 450-480 г;

чеснок — 1 головка;

уксус 9% — 80-100 мл.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кольцами или полукольцами толщиной около 1 см. В большую кастрюлю добавить кабачки, масло, сахар, соль, перец, орегано и соус сацебели, перемешать. Половину чеснока измельчить и добавить к массе, еще раз перемешать.

Кабачки и кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на умеренный огонь. С момента закипания готовить 30 минут, периодически помешивая. Через 15 минут добавить оставшийся измельченный чеснок. В конце добавить уксус, перемешать и прогреть еще 5-10 минут.

Кабачки в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить стерилизованные банки и крышки. Горячие кабачки разложить по банкам, добавить соус до верха.

Кабачки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно закрыть, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

