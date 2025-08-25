Видео
Заготовка на зиму "Только для своих" — необходимо 2,5 кг кабачков

Заготовка на зиму "Только для своих" — необходимо 2,5 кг кабачков

25 августа 2025 15:00
Кабачки в сацебели с чесноком на зиму — рецепт заготовки
Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua
Заготовка на зиму "Только для своих" — кабачки с насыщенным соусом сацебели, ароматным чесноком и травами. Кабачки держат форму, вкус сбалансированный и выразительный, в банке выглядит аппетитно. Идеально для мясных блюд, гарниров и праздничных закусок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки молодые — 2,5 кг;
  • растительное масло — 100 мл.;
  • сахар — 150-180 г;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л. (или базилик или тимьян);
  • соус сацебели — 450-480 г;
  • чеснок — 1 головка;
  • уксус 9% — 80-100 мл.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кольцами или полукольцами толщиной около 1 см. В большую кастрюлю добавить кабачки, масло, сахар, соль, перец, орегано и соус сацебели, перемешать. Половину чеснока измельчить и добавить к массе, еще раз перемешать.

кабачки на зиму
Кабачки и кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить кастрюлю на умеренный огонь. С момента закипания готовить 30 минут, периодически помешивая. Через 15 минут добавить оставшийся измельченный чеснок. В конце добавить уксус, перемешать и прогреть еще 5-10 минут.

рецепт кабачків на зиму
Кабачки в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить стерилизованные банки и крышки. Горячие кабачки разложить по банкам, добавить соус до верха.

кабачки на зиму в смачному маринаді
Кабачки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Плотно закрыть, перевернуть вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация рецепт маринад рецепт из кабачка салат на зиму кабачки на зиму
