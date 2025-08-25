Відео
Заготівля на зиму "Лише для своїх" — знадобиться 2,5 кг кабачків

25 серпня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачки в сацебелі з часником на зиму — рецепт заготівлі
Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Заготівля на зиму "Лише для своїх" — кабачки з насиченим соусом сацебелі, ароматним часником і травами. Кабачки тримають форму, смак збалансований і виразний, у банці виглядає апетитно. Ідеально для м’ясних страв, гарнірів і святкових закусок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки молоді — 2,5 кг;
  • олія — 100 мл.;
  • цукор — 150–180 г;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • орегано — 1 ч. л. (або базилік чи чебрець);
  • соус сацебелі — 450–480 г;
  • часник — 1 головка;
  • оцет 9% — 80–100 мл.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кільцями або півкільцями завтовшки близько 1 см. У велику каструлю додати кабачки, олію, цукор, сіль, перець, орегано та соус сацебелі, перемішати. Половину часнику подрібнити й додати до маси, ще раз перемішати.

кабачки на зиму
Кабачки та кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на помірний вогонь. Від моменту закипання готувати 30 хвилин, періодично помішуючи. Через 15 хвилин додати решту подрібненого часнику. Наприкінці додати оцет, перемішати й прогріти ще 5–10 хвилин.

рецепт кабачків на зиму
Кабачки в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати стерилізовані банки та кришки. Гарячі кабачки розкласти по банках, додати соус до верху.

кабачки на зиму в смачному маринаді
Кабачки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно закрити, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт маринад рецепт з кабачка салат на зиму кабачки на зиму
