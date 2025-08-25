Кабачки в сацебелі з часником на зиму — рецепт заготівлі

Заготівля на зиму "Лише для своїх" — знадобиться 2,5 кг кабачків
Заготівля на зиму "Лише для своїх" — кабачки з насиченим соусом сацебелі, ароматним часником і травами. Кабачки тримають форму, смак збалансований і виразний, у банці виглядає апетитно. Ідеально для м’ясних страв, гарнірів і святкових закусок.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки молоді — 2,5 кг;
- олія — 100 мл.;
- цукор — 150–180 г;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- орегано — 1 ч. л. (або базилік чи чебрець);
- соус сацебелі — 450–480 г;
- часник — 1 головка;
- оцет 9% — 80–100 мл.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кільцями або півкільцями завтовшки близько 1 см. У велику каструлю додати кабачки, олію, цукор, сіль, перець, орегано та соус сацебелі, перемішати. Половину часнику подрібнити й додати до маси, ще раз перемішати.
Поставити каструлю на помірний вогонь. Від моменту закипання готувати 30 хвилин, періодично помішуючи. Через 15 хвилин додати решту подрібненого часнику. Наприкінці додати оцет, перемішати й прогріти ще 5–10 хвилин.
Підготувати стерилізовані банки та кришки. Гарячі кабачки розкласти по банках, додати соус до верху.
Щільно закрити, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.
