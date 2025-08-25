Кабачки в сацебелі з часником на зиму — рецепт заготівлі

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Заготівля на зиму "Лише для своїх" — кабачки з насиченим соусом сацебелі, ароматним часником і травами. Кабачки тримають форму, смак збалансований і виразний, у банці виглядає апетитно. Ідеально для м’ясних страв, гарнірів і святкових закусок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кабачки молоді — 2,5 кг;

олія — 100 мл.;

цукор — 150–180 г;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

орегано — 1 ч. л. (або базилік чи чебрець);

соус сацебелі — 450–480 г;

часник — 1 головка;

оцет 9% — 80–100 мл.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кільцями або півкільцями завтовшки близько 1 см. У велику каструлю додати кабачки, олію, цукор, сіль, перець, орегано та соус сацебелі, перемішати. Половину часнику подрібнити й додати до маси, ще раз перемішати.

Кабачки та кетчуп. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити каструлю на помірний вогонь. Від моменту закипання готувати 30 хвилин, періодично помішуючи. Через 15 хвилин додати решту подрібненого часнику. Наприкінці додати оцет, перемішати й прогріти ще 5–10 хвилин.

Кабачки в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати стерилізовані банки та кришки. Гарячі кабачки розкласти по банках, додати соус до верху.

Кабачки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Щільно закрити, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

