Запеканка с куриным филе в духовке — рецепт ужина с сырной корочкой

Запеканка с куриным филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Запеканка с куриным филе — это универсальное блюдо для семейного ужина, которое готовится просто и всегда получается. Нежное мясо, сочные овощи и сливочная заливка под румяной сырной корочкой делают ее сытной, ароматной и очень аппетитной.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

яйца — 4 шт.;

сливки — 300 г;

паприка — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

моцарелла — 200 г;

лук — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

масло или сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками или полосками. Посолить, поперчить, добавить паприку и оставить на 10 минут для легкого маринования.

Лук и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры - кружочками или дольками. Моцареллу натереть на крупной терке. В глубокой миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и паприку, перемешать до однородности.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить слой куриного филе, сверху распределить лук и помидоры. Залить яично-сливочной смесью и равномерно посыпать натертой моцареллой.

Помидоры и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 30 минут до золотистой сырной корочки. Дать запеканке немного остыть, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.

