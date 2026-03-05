Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Запеканка с куриным филе в духовке — быстрый рецепт для ужина

Запеканка с куриным филе в духовке — быстрый рецепт для ужина

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 15:04
Запеканка с куриным филе в духовке — рецепт ужина с сырной корочкой
Запеканка с куриным филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Запеканка с куриным филе — это универсальное блюдо для семейного ужина, которое готовится просто и всегда получается. Нежное мясо, сочные овощи и сливочная заливка под румяной сырной корочкой делают ее сытной, ароматной и очень аппетитной.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливки — 300 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • моцарелла — 200 г;
  • лук — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • масло или сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Куриное филе промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками или полосками. Посолить, поперчить, добавить паприку и оставить на 10 минут для легкого маринования.

запіканка з курячим філе
Лук и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры - кружочками или дольками. Моцареллу натереть на крупной терке. В глубокой миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и паприку, перемешать до однородности.

рецепт запіканки з курячим філе
Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить слой куриного филе, сверху распределить лук и помидоры. Залить яично-сливочной смесью и равномерно посыпать натертой моцареллой.

простий рецепт запіканки з курячим філе
Помидоры и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 30 минут до золотистой сырной корочки. Дать запеканке немного остыть, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.

Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.

Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.

Ужин яйца рецепт запеканки курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации