Запеканка с куриным филе в духовке — рецепт ужина с сырной корочкой

Запеканка с куриным филе в духовке — быстрый рецепт для ужина
Запеканка с куриным филе — это универсальное блюдо для семейного ужина, которое готовится просто и всегда получается. Нежное мясо, сочные овощи и сливочная заливка под румяной сырной корочкой делают ее сытной, ароматной и очень аппетитной.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- сливки — 300 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- моцарелла — 200 г;
- лук — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- масло или сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Куриное филе промыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками или полосками. Посолить, поперчить, добавить паприку и оставить на 10 минут для легкого маринования.
Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры - кружочками или дольками. Моцареллу натереть на крупной терке. В глубокой миске взбить яйца со сливками, добавить соль, перец и паприку, перемешать до однородности.
Форму для запекания смазать растительным или сливочным маслом. Выложить слой куриного филе, сверху распределить лук и помидоры. Залить яично-сливочной смесью и равномерно посыпать натертой моцареллой.
Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 30 минут до золотистой сырной корочки. Дать запеканке немного остыть, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина
Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.
Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.
Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.
Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.
Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.
Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.
Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!