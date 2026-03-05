Відео
Запіканка з курячим філе в духовці — рецепт-знахідка для вечері

Запіканка з курячим філе в духовці — рецепт-знахідка для вечері

Дата публікації: 5 березня 2026 15:04
Запіканка з курячим філе в духовці — рецепт вечері з сирною скоринкою
Запіканка з курячим філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Запіканка з курячим філе — це універсальна страва для сімейної вечері, яка готується просто і завжди вдається. Ніжне м’ясо, соковиті овочі та вершкова заливка під рум’яною сирною скоринкою роблять її ситною, ароматною та дуже апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • вершки — 300 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • моцарела — 200 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • олія або вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Куряче філе промити, обсушити та нарізати невеликими шматочками або смужками. Посолити, поперчити, додати паприку та залишити на 10 хвилин для легкого маринування.

запіканка з курячим філе
Цибуля та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, помідори — кружальцями або дольками. Моцарелу натерти на крупній тертці. У глибокій мисці збити яйця з вершками, додати сіль, перець і паприку, перемішати до однорідності.

рецепт запіканки з курячим філе
Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити олією або вершковим маслом. Викласти шар курячого філе, зверху розподілити цибулю та помідори. Залити яєчно-вершковою сумішшю і рівномірно посипати натертою моцарелою.

простий рецепт запіканки з курячим філе
Помідори та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої сирної скоринки. Дати запіканці трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматками та подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері 

Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин. 

Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю. 

Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері. 

Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив. 

Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю. 

Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки. 

Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото.

Вечеря яйця рецепт запіканки курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
