Запіканка з курячим філе в духовці — рецепт вечері з сирною скоринкою

Запіканка з курячим філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Запіканка з курячим філе — це універсальна страва для сімейної вечері, яка готується просто і завжди вдається. Ніжне м’ясо, соковиті овочі та вершкова заливка під рум’яною сирною скоринкою роблять її ситною, ароматною та дуже апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

яйця — 4 шт.;

вершки — 300 г;

паприка — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

моцарела — 200 г;

цибуля — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

олія або вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Куряче філе промити, обсушити та нарізати невеликими шматочками або смужками. Посолити, поперчити, додати паприку та залишити на 10 хвилин для легкого маринування.

Цибуля та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, помідори — кружальцями або дольками. Моцарелу натерти на крупній тертці. У глибокій мисці збити яйця з вершками, додати сіль, перець і паприку, перемішати до однорідності.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для запікання змастити олією або вершковим маслом. Викласти шар курячого філе, зверху розподілити цибулю та помідори. Залити яєчно-вершковою сумішшю і рівномірно посипати натертою моцарелою.

Помідори та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 30 хвилин до золотистої сирної скоринки. Дати запіканці трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматками та подавати до столу.

