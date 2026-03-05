Видео
Главная Вкус Завтрак на 8 марта — красивая праздничная подача

Завтрак на 8 марта — красивая праздничная подача

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 05:04
Ленивые вареники с начинкой — для завтрака на 8 марта
Ленивые вареники. Фото: кадр из видео

Ленивые вареники с ягодами — это завтрак, который выглядит празднично, но готовится очень просто. Нежная творожная основа, сочная малина внутри и легкий аромат ванили создают блюдо, идеально подходящее для особого утра.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • мак — 1 ч. л.;
  • малина или другие ягоды — по вкусу.

Способ приготовления

Творог перетереть через сито или перебить блендером до нежной консистенции. Добавить яйцо, сахар, ванилин, мак, манку и муку. Тщательно перемешать до однородной массы.

ліниві вареники з ягодами
Творог и мука. Фото: кадр из видео

Оставить творожную смесь на 10-15 минут, чтобы манка слегка набухла.

рецепт лінивих вареників з ягодами
Тесто для ленивых вареников. Фото: кадр из видео

Сформировать небольшие шарики или овальные вареники, по желанию внутрь положить ягоду и аккуратно защипнуть края.

простий рецепт лінивих вареників з ягодами
Тесто и малина. Фото: кадр из видео

Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить после всплытия 2-3 минуты. Осторожно вынуть шумовкой.

ліниві вареники на сніданок
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать со свежими ягодами или сметаной.

творог идея для завтрака вареники 8 марта рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
