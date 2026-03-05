Ленивые вареники с начинкой — для завтрака на 8 марта

Завтрак на 8 марта — красивая праздничная подача
Ленивые вареники с ягодами — это завтрак, который выглядит празднично, но готовится очень просто. Нежная творожная основа, сочная малина внутри и легкий аромат ванили создают блюдо, идеально подходящее для особого утра.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- мак — 1 ч. л.;
- малина или другие ягоды — по вкусу.
Способ приготовления
Творог перетереть через сито или перебить блендером до нежной консистенции. Добавить яйцо, сахар, ванилин, мак, манку и муку. Тщательно перемешать до однородной массы.
Оставить творожную смесь на 10-15 минут, чтобы манка слегка набухла.
Сформировать небольшие шарики или овальные вареники, по желанию внутрь положить ягоду и аккуратно защипнуть края.
Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить после всплытия 2-3 минуты. Осторожно вынуть шумовкой.
Подавать со свежими ягодами или сметаной.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.
Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.
Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.
Читайте Новини.LIVE!