Ленивые вареники с начинкой — для завтрака на 8 марта

Ленивые вареники. Фото: кадр из видео

Ленивые вареники с ягодами — это завтрак, который выглядит празднично, но готовится очень просто. Нежная творожная основа, сочная малина внутри и легкий аромат ванили создают блюдо, идеально подходящее для особого утра.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

ванилин — щепотка;

мак — 1 ч. л.;

малина или другие ягоды — по вкусу.

Способ приготовления

Творог перетереть через сито или перебить блендером до нежной консистенции. Добавить яйцо, сахар, ванилин, мак, манку и муку. Тщательно перемешать до однородной массы.

Творог и мука. Фото: кадр из видео

Оставить творожную смесь на 10-15 минут, чтобы манка слегка набухла.

Тесто для ленивых вареников. Фото: кадр из видео

Сформировать небольшие шарики или овальные вареники, по желанию внутрь положить ягоду и аккуратно защипнуть края.

Тесто и малина. Фото: кадр из видео

Выложить вареники в кипящую подсоленную воду и варить после всплытия 2-3 минуты. Осторожно вынуть шумовкой.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать со свежими ягодами или сметаной.

