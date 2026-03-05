Ліниві вареники з ягодами — красивий сніданок на 8 березня

Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Ліниві вареники з ягодами — це сніданок, який виглядає святково, але готується дуже просто. Ніжна сирна основа, соковита малина всередині та легкий аромат ванілі створюють страву, що ідеально підходить для особливого ранку чи домашнього бранчу. Готуються швидко, а смакують по-справжньому вишукано.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 500 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

манка — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

ванілін — дрібка;

мак — 1 ч. л.;

малина або інші ягоди — за смаком.

Спосіб приготування

Сир перетерти через сито або перебити блендером до ніжної консистенції. Додати яйце, цукор, ванілін, мак, манку та борошно. Ретельно перемішати до однорідної маси.

Сир та борошно. Фото: кадр з відео

Залишити сирну суміш на 10–15 хвилин, щоб манка злегка набухла.

Тісто для лінивих вареників. Фото: кадр з відео

Сформувати невеликі кульки або овальні вареники, за бажанням всередину покласти ягоду та акуратно защипнути краї.

Тісто та малина. Фото: кадр з відео

Викласти вареники у киплячу підсолену воду та варити після спливання 2–3 хвилини. Обережно вийняти шумівкою.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати зі свіжими ягодами або сметаною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась