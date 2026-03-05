Ліниві вареники з ягодами — красивий сніданок на 8 березня

Сніданок на 8 березня — красива страва, яка просто готується
Ліниві вареники з ягодами — це сніданок, який виглядає святково, але готується дуже просто. Ніжна сирна основа, соковита малина всередині та легкий аромат ванілі створюють страву, що ідеально підходить для особливого ранку чи домашнього бранчу. Готуються швидко, а смакують по-справжньому вишукано.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- манка — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванілін — дрібка;
- мак — 1 ч. л.;
- малина або інші ягоди — за смаком.
Спосіб приготування
Сир перетерти через сито або перебити блендером до ніжної консистенції. Додати яйце, цукор, ванілін, мак, манку та борошно. Ретельно перемішати до однорідної маси.
Залишити сирну суміш на 10–15 хвилин, щоб манка злегка набухла.
Сформувати невеликі кульки або овальні вареники, за бажанням всередину покласти ягоду та акуратно защипнути краї.
Викласти вареники у киплячу підсолену воду та варити після спливання 2–3 хвилини. Обережно вийняти шумівкою.
Подавати зі свіжими ягодами або сметаною.
