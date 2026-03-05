Відео
Головна Смак ​​Сніданок на 8 березня — красива страва, яка просто готується

​​Сніданок на 8 березня — красива страва, яка просто готується

Дата публікації: 5 березня 2026 05:04
Ліниві вареники з ягодами — красивий сніданок на 8 березня
Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Ліниві вареники з ягодами — це сніданок, який виглядає святково, але готується дуже просто. Ніжна сирна основа, соковита малина всередині та легкий аромат ванілі створюють страву, що ідеально підходить для особливого ранку чи домашнього бранчу. Готуються швидко, а смакують по-справжньому вишукано.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • мак — 1 ч. л.;
  • малина або інші ягоди — за смаком.

Спосіб приготування

Сир перетерти через сито або перебити блендером до ніжної консистенції. Додати яйце, цукор, ванілін, мак, манку та борошно. Ретельно перемішати до однорідної маси.

ліниві вареники з ягодами
Сир та борошно. Фото: кадр з відео

Залишити сирну суміш на 10–15 хвилин, щоб манка злегка набухла.

рецепт лінивих вареників з ягодами
Тісто для лінивих вареників. Фото: кадр з відео

Сформувати невеликі кульки або овальні вареники, за бажанням всередину покласти ягоду та акуратно защипнути краї.

простий рецепт лінивих вареників з ягодами
Тісто та малина. Фото: кадр з відео

Викласти вареники у киплячу підсолену воду та варити після спливання 2–3 хвилини. Обережно вийняти шумівкою.

ліниві вареники на сніданок
Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати зі свіжими ягодами або сметаною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

кисломолочний сир ідея для сніданку вареники 8 березня рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
