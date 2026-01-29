Відео
Головна Смак Банановий торт з 4 інгредієнтів на пательні — без духовки

Банановий торт з 4 інгредієнтів на пательні — без духовки

Дата публікації: 29 січня 2026 03:04
Банановий торт-суфле з 4 інгредієнтів без духовки — ніжний десерт без борошна та масла
Банановий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей банановий торт-суфле — справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без духовки та складних інгредієнтів. Усього чотири прості продукти перетворюються на ніжний торт із карамельною ноткою та легкою текстурою. Рецепт підходить навіть для тих, хто не любить довго стояти на кухні, але хоче вразити результатом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • банани — 4 шт.;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • цукор — 100 г.

Спосіб приготування

На сухій сковороді з товстим дном розтопити цукор на слабкому вогні, постійно помішуючи. Варити карамель до насиченого золотистого кольору приблизно 7–8 хвилин, не допускаючи підгоряння.

рецепт бананового пирога
Цукор на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску додати молоко, яйця та очищені банани, нарізані шматочками. Перебити масу занурювальним блендером або міксером до повної однорідності.

рецепт пирога з бананами
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку сковороду або каструлю встановити форму для випічки. Обережно перелити гарячу карамель у форму, рівномірно розподіляючи її по дну. Зверху вилити бананову масу та накрити форму фольгою.

банановий пиріг без духовки
Карамель та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду влити гарячу воду так, щоб вона доходила до середини форми. Довести воду до кипіння, щільно накрити сковороду кришкою та готувати торт на мінімальному вогні 50 хвилин.

рецепт пирога з бананами без духовки
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт дістати з водяної бані, повністю остудити при кімнатній температурі, після чого поставити в холодильник мінімум на 2 години для стабілізації текстури. Перед подачею акуратно перевернути торт на тарілку так, щоб карамель опинилася зверху, і нарізати порційними шматочками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт пиріг з бананами без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
