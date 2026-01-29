Банановий торт-суфле з 4 інгредієнтів без духовки — ніжний десерт без борошна та масла

Банановий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей банановий торт-суфле — справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без духовки та складних інгредієнтів. Усього чотири прості продукти перетворюються на ніжний торт із карамельною ноткою та легкою текстурою. Рецепт підходить навіть для тих, хто не любить довго стояти на кухні, але хоче вразити результатом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

банани — 4 шт.;

курячі яйця — 4 шт.;

молоко — 400 мл.;

цукор — 100 г.

Спосіб приготування

На сухій сковороді з товстим дном розтопити цукор на слабкому вогні, постійно помішуючи. Варити карамель до насиченого золотистого кольору приблизно 7–8 хвилин, не допускаючи підгоряння.

Цукор на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску додати молоко, яйця та очищені банани, нарізані шматочками. Перебити масу занурювальним блендером або міксером до повної однорідності.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку сковороду або каструлю встановити форму для випічки. Обережно перелити гарячу карамель у форму, рівномірно розподіляючи її по дну. Зверху вилити бананову масу та накрити форму фольгою.

Карамель та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороду влити гарячу воду так, щоб вона доходила до середини форми. Довести воду до кипіння, щільно накрити сковороду кришкою та готувати торт на мінімальному вогні 50 хвилин.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт дістати з водяної бані, повністю остудити при кімнатній температурі, після чого поставити в холодильник мінімум на 2 години для стабілізації текстури. Перед подачею акуратно перевернути торт на тарілку так, щоб карамель опинилася зверху, і нарізати порційними шматочками.

