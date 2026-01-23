Яблучний пиріг на сковороді за 25 хвилин — простий рецепт приготування з фото

​​Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг на сковороді — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без зайвих клопотів. Він готується швидко, не потребує духовки та складається з простих інгредієнтів. Карамелізовані яблука роблять пиріг соковитим і ароматним, а тісто виходить ніжним і м’яким.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яблука — 3 шт.;

масло вершкове — 30 г;

цукор — 30 г.

Для тіста:

яйце — 1 шт.;

кефір — 150 мл.;

цукор — 30 г;

олія рослинна — 30 мл.;

сіль — дрібка;

борошно — 130 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати рівними часточками. Яйце перекласти в миску, додати цукор і дрібку солі, перемішати до однорідності. Додати кефір і рослинну олію, знову перемішати. Додати борошно та розпушувач, замішати густе, гладке тісто без грудочок.

Сковороду поставити на середній вогонь, додати вершкове масло та розтопити. Всипати цукор і дочекатися, поки він почне розчинятися та карамелізуватися. Викласти яблучні часточки, обережно перемішати, щоб вони рівномірно вкрилися карамеллю, та прогріти кілька хвилин.

Вилити тісто поверх карамелізованих яблук, акуратно розподілити його по всій поверхні сковороди. Накрити кришкою та готувати на помірному вогні близько 20 хвилин, поки тісто добре схопиться.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити пиріг пергаментом, за допомогою плоскої тарілки обережно перевернути його догори дном і повернути на сковороду. Накрити кришкою та готувати ще 3 хвилини, щоб яблучна сторона стала рум’яною.

