Головна Смак ​​Яблучний пиріг на сковороді за 25 хвилин — просто залити тістом

​​Яблучний пиріг на сковороді за 25 хвилин — просто залити тістом

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 03:04
Яблучний пиріг на сковороді за 25 хвилин — простий рецепт приготування з фото
​​Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Цей яблучний пиріг на сковороді — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без зайвих клопотів. Він готується швидко, не потребує духовки та складається з простих інгредієнтів. Карамелізовані яблука роблять пиріг соковитим і ароматним, а тісто виходить ніжним і м’яким. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука — 3 шт.;
  • масло вершкове — 30 г;
  • цукор — 30 г.

Для тіста:

  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 150 мл.;
  • цукор — 30 г;
  • олія рослинна — 30 мл.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 130 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати рівними часточками. Яйце перекласти в миску, додати цукор і дрібку солі, перемішати до однорідності. Додати кефір і рослинну олію, знову перемішати. Додати борошно та розпушувач, замішати густе, гладке тісто без грудочок.

Сковороду поставити на середній вогонь, додати вершкове масло та розтопити. Всипати цукор і дочекатися, поки він почне розчинятися та карамелізуватися. Викласти яблучні часточки, обережно перемішати, щоб вони рівномірно вкрилися карамеллю, та прогріти кілька хвилин.

Вилити тісто поверх карамелізованих яблук, акуратно розподілити його по всій поверхні сковороди. Накрити кришкою та готувати на помірному вогні близько 20 хвилин, поки тісто добре схопиться.

яблучний пиріг на сковороді
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити пиріг пергаментом, за допомогою плоскої тарілки обережно перевернути його догори дном і повернути на сковороду. Накрити кришкою та готувати ще 3 хвилини, щоб яблучна сторона стала рум’яною.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт яблука рецепт випічка без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
