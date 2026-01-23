Яблочный пирог на сковороде за 25 минут — простой рецепт приготовления с фото

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Этот яблочный пирог на сковороде — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Он готовится быстро, не требует духовки и состоит из простых ингредиентов. Карамелизированные яблоки делают пирог сочным и ароматным, а тесто получается нежным и мягким.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яблоки — 3 шт.;

масло сливочное — 30 г;

сахар — 30 г.

Для теста:

яйцо — 1 шт.;

кефир — 150 мл.;

сахар — 30 г;

масло растительное — 30 мл.;

соль — щепотка;

мука — 130 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Способ приготовления

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать ровными дольками. Яйцо переложить в миску, добавить сахар и щепотку соли, перемешать до однородности. Добавить кефир и растительное масло, снова перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замешать густое, гладкое тесто без комочков.

Сковороду поставить на средний огонь, добавить сливочное масло и растопить. Всыпать сахар и дождаться, пока он начнет растворяться и карамелизироваться. Выложить яблочные дольки, осторожно перемешать, чтобы они равномерно покрылись карамелью, и прогреть несколько минут.

Вылить тесто поверх карамелизированных яблок, аккуратно распределить его по всей поверхности сковороды. Накрыть крышкой и готовить на умеренном огне около 20 минут, пока тесто хорошо схватится.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть пирог пергаментом, с помощью плоской тарелки осторожно перевернуть его вверх дном и вернуть на сковороду. Накрыть крышкой и готовить еще 3 минуты, чтобы яблочная сторона стала румяной.

