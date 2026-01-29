Банановый торт-суфле из 4 ингредиентов без духовки — нежный десерт без муки и масла

Банановый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот банановый торт-суфле — настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без духовки и сложных ингредиентов. Всего четыре простых продукта превращаются в нежный торт с карамельной ноткой и легкой текстурой. Рецепт подходит даже для тех, кто не любит долго стоять на кухне, но хочет поразить результатом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

бананы — 4 шт.;

куриные яйца — 4 шт.;

молоко — 400 мл.;

сахар — 100 г.

Способ приготовления

На сухой сковороде с толстым дном растопить сахар на слабом огне, постоянно помешивая. Варить карамель до насыщенного золотистого цвета примерно 7-8 минут, не допуская подгорания.

Сахар на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску добавить молоко, яйца и очищенные бананы, нарезанные кусочками. Перебить массу погружным блендером или миксером до полной однородности.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую сковороду или кастрюлю установить форму для выпечки. Осторожно перелить горячую карамель в форму, равномерно распределяя ее по дну. Сверху вылить банановую массу и накрыть форму фольгой.

Карамель и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду влить горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы. Довести воду до кипения, плотно накрыть сковороду крышкой и готовить торт на минимальном огне 50 минут.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый торт достать с водяной бани, полностью остудить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации текстуры. Перед подачей аккуратно перевернуть торт на тарелку так, чтобы карамель оказалась сверху, и нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.