Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Банановый торт из 4 ингредиентов на сковороде – без духовки

Банановый торт из 4 ингредиентов на сковороде – без духовки

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 03:04
Банановый торт-суфле из 4 ингредиентов без духовки — нежный десерт без муки и масла
Банановый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот банановый торт-суфле — настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без духовки и сложных ингредиентов. Всего четыре простых продукта превращаются в нежный торт с карамельной ноткой и легкой текстурой. Рецепт подходит даже для тех, кто не любит долго стоять на кухне, но хочет поразить результатом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • бананы — 4 шт.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • молоко — 400 мл.;
  • сахар — 100 г.

Способ приготовления

На сухой сковороде с толстым дном растопить сахар на слабом огне, постоянно помешивая. Варить карамель до насыщенного золотистого цвета примерно 7-8 минут, не допуская подгорания.

рецепт бананового пирога
Сахар на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску добавить молоко, яйца и очищенные бананы, нарезанные кусочками. Перебить массу погружным блендером или миксером до полной однородности.

рецепт пирога з бананами
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую сковороду или кастрюлю установить форму для выпечки. Осторожно перелить горячую карамель в форму, равномерно распределяя ее по дну. Сверху вылить банановую массу и накрыть форму фольгой.

банановий пиріг без духовки
Карамель и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороду влить горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы. Довести воду до кипения, плотно накрыть сковороду крышкой и готовить торт на минимальном огне 50 минут.

рецепт пирога з бананами без духовки
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый торт достать с водяной бани, полностью остудить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации текстуры. Перед подачей аккуратно перевернуть торт на тарелку так, чтобы карамель оказалась сверху, и нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт пирог с бананами без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации