Головна Смак Без духовки за 10 хвилин до чаю — ціла гора печива за копійки

Без духовки за 10 хвилин до чаю — ціла гора печива за копійки

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 03:04
Печиво без духовки за 10 хвилин — швидкий рецепт з фото
Смажене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво без духовки за 10 хвилин — це швидкий і бюджетний рецепт, який готується буквально за кілька хвилин. Легке тісто обсмажується на сковорідці до золотистої скоринки, а мед і кокосова стружка додають неперевершений аромат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • вершкове масло м’яке — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • вода — 3 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 130–150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • розпушувач тіста — 1 ч. л.;
  • олія для обсмажування;
  • мед та кокосова стружка — для декору.

Спосіб приготування

Яйце збити вінчиком з дрібкою солі, ванільним цукром і цукром. Додати м’яке масло і перемішати. Влити оцет та воду, добре перемішати.

печиво без духовки за 10 хвилин
Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, додати кукурудзяний крохмаль та розпушувач, замісити тісто руками до однорідності.

печиво у фритюрі за 10 хвилин
Печиво в олії. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти у миску, накрити та дати відпочити 10 хвилин. Потім розкачати тісто в пласт і нарізати квадратиками.

смачне печиво у фритюрі
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти достатню кількість олії та обсмажувати печиво з обох боків до золотистої скоринки. Гаряче печиво змастити медом і посипати кокосовою стружкою перед подачею.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт рецепт печиво без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
