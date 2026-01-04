Печиво без духовки за 10 хвилин — швидкий рецепт з фото

Смажене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво без духовки за 10 хвилин — це швидкий і бюджетний рецепт, який готується буквально за кілька хвилин. Легке тісто обсмажується на сковорідці до золотистої скоринки, а мед і кокосова стружка додають неперевершений аромат.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

дрібка солі;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 1 ст. л.;

вершкове масло м’яке — 1 ст. л.;

оцет — 1 ч. л.;

вода — 3 ст. л.;

пшеничне борошно — 130–150 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

розпушувач тіста — 1 ч. л.;

олія для обсмажування;

мед та кокосова стружка — для декору.

Спосіб приготування

Яйце збити вінчиком з дрібкою солі, ванільним цукром і цукром. Додати м’яке масло і перемішати. Влити оцет та воду, добре перемішати.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, додати кукурудзяний крохмаль та розпушувач, замісити тісто руками до однорідності.

Печиво в олії. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти у миску, накрити та дати відпочити 10 хвилин. Потім розкачати тісто в пласт і нарізати квадратиками.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти достатню кількість олії та обсмажувати печиво з обох боків до золотистої скоринки. Гаряче печиво змастити медом і посипати кокосовою стружкою перед подачею.

