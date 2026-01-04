Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Без духовки за 10 минут до чая — целая гора печенья за копейки

Без духовки за 10 минут до чая — целая гора печенья за копейки

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 03:04
Печенье без духовки за 10 минут — быстрый рецепт с фото
Жареное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье без духовки за 10 минут — это быстрый и бюджетный рецепт, который готовится буквально за несколько минут. Легкое тесто обжаривается на сковородке до золотистой корочки, а мед и кокосовая стружка добавляют непревзойденный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо - 1 шт;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар - 8 г;
  • сахар - 1 ст. л;
  • сливочное масло мягкое - 1 ст. л.;
  • уксус - 1 ч. л.;
  • вода - 3 ст. л;
  • пшеничная мука - 130-150 г;
  • кукурузный крахмал - 1 ст. л.;
  • разрыхлитель теста - 1 ч. л;
  • масло для обжаривания;
  • мед и кокосовая стружка - для декора.

Способ приготовления

Яйцо взбить венчиком со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахаром. Добавить мягкое масло и перемешать. Влить уксус и воду, хорошо перемешать.

печиво без духовки за 10 хвилин
Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, добавить кукурузный крахмал и разрыхлитель, замесить тесто руками до однородности.

печиво у фритюрі за 10 хвилин
Печенье в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить в миску, накрыть и дать отдохнуть 10 минут. Затем раскатать тесто в пласт и нарезать квадратиками.

смачне печиво у фритюрі
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке разогреть достаточное количество масла и обжаривать печенье с обеих сторон до золотистой корочки. Горячее печенье смазать медом и посыпать кокосовой стружкой перед подачей.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт рецепт печенье без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации