Печенье без духовки за 10 минут — быстрый рецепт с фото

Жареное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье без духовки за 10 минут — это быстрый и бюджетный рецепт, который готовится буквально за несколько минут. Легкое тесто обжаривается на сковородке до золотистой корочки, а мед и кокосовая стружка добавляют непревзойденный аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо - 1 шт;

щепотка соли;

ванильный сахар - 8 г;

сахар - 1 ст. л;

сливочное масло мягкое - 1 ст. л.;

уксус - 1 ч. л.;

вода - 3 ст. л;

пшеничная мука - 130-150 г;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.;

разрыхлитель теста - 1 ч. л;

масло для обжаривания;

мед и кокосовая стружка - для декора.

Способ приготовления

Яйцо взбить венчиком со щепоткой соли, ванильным сахаром и сахаром. Добавить мягкое масло и перемешать. Влить уксус и воду, хорошо перемешать.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, добавить кукурузный крахмал и разрыхлитель, замесить тесто руками до однородности.

Печенье в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить в миску, накрыть и дать отдохнуть 10 минут. Затем раскатать тесто в пласт и нарезать квадратиками.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке разогреть достаточное количество масла и обжаривать печенье с обеих сторон до золотистой корочки. Горячее печенье смазать медом и посыпать кокосовой стружкой перед подачей.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.