Бюджетні тістечка до чаю з сирним кремом — простий рецепт без надлишку масла

Тістечка з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться домашнього десерту без зайвих витрат, ці тістечка ідеальний вибір. Повітряне заварне тісто, легкий крем із сиру та мінімум масла — усе готується просто, без міксера і складних технік. Ідеально до чаю, кави чи святкового столу — ніжно, смачно й по-домашньому.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вода — 200 мл.;

масло вершкове — 75 г;

сіль — 2 г;

борошно — 100 г;

яйця — 3 шт.

Для крему:

крохмаль — 60 г;

цукор — 60 г;

сир — 100 г;

молоко — 500 мл.;

масло вершкове — 30 г;

ванільний цукор — 10 г.

Додатково:

джем — 80 г.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі закип’ятити воду з вершковим маслом і дрібкою солі. Коли суміш почне кипіти, всипати просіяне борошно і швидко перемішати лопаткою. Варити на слабкому вогні 1–2 хвилини, поки маса не збереться в однорідну грудку й не почне легко відставати від стінок посуду. Зняти з вогню, дати охолонути кілька хвилин.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

У тепле тісто по одному додати яйця, ретельно вимішуючи після кожного. Готове тісто має бути гладке, блискуче й тягуче.

Тісто в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти його у кондитерський мішок і відсадити невеликі заготовки на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 200°C 15 хвилин, потім зменшити температуру до 180°C і пекти ще 15–20 хвилин, поки еклери не стануть золотистими й порожніми всередині.

Тісто у кондитерському мішку. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування крему в каструлі змішати крохмаль, цукор і трохи молока, розтерти до однорідної консистенції без грудочок. Влити решту молока, поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Зняти з вогню, додати вершкове масло, ванільний цукор і перетертий сир. Перемішати до ніжної, повітряної текстури.

Тісто на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Остиглі еклери розрізати навпіл або зробити невеликий отвір збоку. Наповнити їх кремом за допомогою кондитерського мішка. За бажанням у центр можна додати трохи джему — він додасть свіжості й легку фруктову нотку.

Тістечка та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити готові тістечка у холодильник на кілька годин, щоб крем стабілізувався. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою або прикрасити смужками джему.

